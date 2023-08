En San Juan, Sergio Uñac quedó primero, pero en el mapa general, la provincia quedó pintada de violeta. ¿Cómo se explica? El actual gobernador fue candidato a senador y cuidó muy bien su boleta, pero al parecer también habría cuidado la de Javier Milei, que quedó primero en la categoría a presidente.

Este es uno de los puntos que más le preocupan a Sergio Massa y que pretende revertir en la elección general: evitar un corte de boleta que lo perjudique.

Algo parecido pasó en Entre Ríos donde salió primero Rogelio Frigerio para Gobernador y Gustavo Bordet primero para Diputados.

Allí el peronismo piensa que todavía tiene una chance, al igual que en Tucumán donde se dio la misma dinámica.

Algo que no queda claro es si ese corte fue provocado por los candidatos locales o fue una elección genuina de los electores a favor de Milei. En el Ministerio del Interior sospechan de que habría sido genuina.

La economía que se viene

La pérdida de votos en relación a la elección del 2019 para UxP es enorme. En líneas generales tuvieron un 20% menos que aquel año y en la provincia de Buenos Aires la pérdida fue de un 18%.

El vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos le repitió la misma reflexión a los diferentes interlocutores con los que habló en la semana posterior a la elección: “Había que cuidarle la boleta a Milei, pero algunos se pasaron y se la militaron”. Esperan que eso no pase en las Generales.

En cuanto a la campaña, Massa y Milei hicieron algo que también hizo Cristina Kirchner en 2017: dar una entrevista en Crónica TV. ¿Por qué? Porque ahora la batalla es en el Conurbano bonaerense, donde se espera que se sumen cerca de 1 millón más de votos para la elección general.

La audiencia de Crónica es sobre todo en sectores populares, donde Massa y Milei hoy se disputan el voto. Además Milei ya avisó que profundizará su campaña en la Provincia de Buenos Aires para aumentar las chances de Carolina Píparo.

Tal vez el factor más importante de la elección es apuntar al electorado que no fue a votar y que aún está en duda que aparezca para las generales. El número es brutal: fueron 10 millones los ausentes en todo el país. ¿Cuántos se sumarán? Si la participación crece un 10%, que es lo que se estima, son apenas 3 millones de votos repartidos en todo el país, que también le sumarán a Milei. Es decir que tanto UxP, como JxC hoy apuestan a entrar al ballotage contra el líder libertario. A menos que un giro inesperado coloque a Milei tercero y el ballotage sea entre Massa y Bullrich. Hoy se barajan todos los escenarios.

Para Patricia Bullrich la estrategia es diferente porque está en el medio de Massa y Milei, si se modera demasiado corre el riesgo de que Milei se lleve su voto más reformista y si se endurece demasiado, el voto moderado podría ser esquivo.

De cara a las generales Bullrich contará otra vez con el factor Macri, que tuvo un protagonismo inesperado en el cierre del domingo en el búnker de Juntos Por el Cambio.

El ex presidente tomó la noche del viernes un vuelo de Iberia con destino a Madrid, donde dejaría a su esposa Juliana Awada y luego él seguiría rumbo a Marrakech para participar del mundial de Bridge que comienza hoy.

En el vuelo no iba solo sino que también fue acompañado por algunos de sus compañeros de equipo con los que participará, si le va bien, hasta el 2 de septiembre, por lo que el principio del segundo tramo de la campaña los encontrará fuera del país.

Macri ya le avisó a Patricia Bullrich que seguirá trabajando para ayudarla a llegar a la presidencia, pero todavía no está claro cuál será su rol, porque la figura del ex presidente es importante para el electorado de Patricia y podría correr el riesgo de “taparla”.

De todos modos Macri no necesita estar en el día a día con Bullrich, porque tiene a sus ex funcionarios rodeandola. El domingo pasado, por ejemplo, se lo vio a Marcos Peña en el búnker junto a otros ex funcionarios. De alguna u otra manera, Macri siempre está.