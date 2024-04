¿Cuál es la verdadera Argentina? ¿La que puede tener 10% de inflación de marzo, según las últimas declaraciones de Caputo o la de la licuadora? ¿Qué resulta real? ¿El Estado con menos sobrepoblación de empleados o la Argentina que no tiene un programa productivo para que los desempleados tengan trabajo y no terminen inflando los niveles de pobreza?

¿Cómo le va a Milei? ¿Bien porque las encuestas lo encuentran con aceptables niveles de imagen positiva o mal porque no logra avances concretos debido a la falta de un amplio acuerdo político?

Desde ya que no podemos evaluar de manera binaria a un país con tantos frentes abiertos y sensibles. Pobreza, indigencia, falta de niveles educativos, oportunidades laborales, fomento de la grieta en distintas posturas, etc.

Los niños y niñas menores de 14 años en Argentina son, mayoritariamente pobres. El último informe del INDEC, que toma el último semestre del 2023, indica que los niveles de pobreza llegaron al 58,4%, mientras que la indigencia fue del 18,9% en ese sector. Si tenemos en cuenta que, esa franja etaria, depende de adultos responsables de cubrir las necesidades básicas, la realidad actual presenta problemas progresivos para esos niños.

El enfriamiento de la economía es una de las recetas básicas más usadas en el mundo para bajar niveles de inflación. En nuestro país, las consecuencias de eso, es la cantidad de historias de empleados que se quedan sin salario para poder solventar su economía diaria. ¿Acaso eso no va a agravar la situación económica de sectores endebles? ¿Acaso eso no va a empujar hacia abajo a aquellos que se sostenían con los sueldos?

Para plantear otro panorama de preguntas, veamos que sucede con el dólar informal. El viernes, el blue, cerró a $985. Esa baja del dólar paralelo se viene repitiendo cada vez que se inicia un nuevo mes. La clase media saca sus ahorros del colchón y los vende para tener pesos que puedan cubrir el aumento de las tarifas, de la obra social y la acumulación de la tarjeta de crédito de todo aquellos que se compró en cuotas. ¿Cuánto van a aguantar los dólares blue en fuga? ¿En qué momento va a empezar a ser una presión para clase media con ahorros en el colchón?

Los dos escenarios planteados pueden tener una proyección negativa sobre la percepción del país. Sin embargo, los niveles de expectativas de la sociedad con el gobierno de Javier Milei se sostienen en niveles altos. Según datos relevados de CB Consultora, el 54,2% cree que el trabajo del gobierno Nacional es bueno y muy bueno, contrastado con un 39,9% en la sumatoria de malo o muy malo. A su vez, la imagen del presidente, se sostiene también en mas de la mitad: 51,3% de imágen positiva.

En contrapartida, desde el sector más combativo al gobierno de La Libertad Avanza, las mediciones no envalentonan la posición opositora. Hasta no hace mucho, Cristina Kirchner, era la referente indiscutida por solventar niveles de aceptación, principalmente en la provincia de Buenos Aires, distrito recaudador de votos. Sin embargo, el último estudio de la consultora Trespuntozero, muestra una caída en la imagen de la ex presidenta justamente en el conurbano bonaerense. De 24 distritos, sólo en 4 la imagen positiva le gana a la negativa. Incluso, los niveles en rojo rozan el 50% en el mejor de los casos. Veamos el caso de La Matanza, donde mejor le va a líder política K: la imagen positiva es del 51,7% y la negativa es del 46,9%.

Es interesante aclarar que, si bien las encuestas tienen un debate abierto sobre su efectividad alrededor del mundo, las dos empresas citadas, son las que más acertaron en los resultados sobre de las elecciones del año pasado.

Volviendo entonces al país y la realidad que se vive en él. ¿En qué país vivimos? ¿En el que hay desempleados y, por ende, cada vez más pobres? ¿O el que aceptamos al gobierno actual a pesar de una dura realidad?