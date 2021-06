El vuelo que los trajo a todos, los dedos "no peronistas" y la interna sin resolver

Carlitos no se baja

Pese a que volvieron a intensificarse rumores de que habrá un ordenamiento desde Nación, con un reimpulso a la hipotética candidatura a senador de Julián Leunda, en el entorno de Carlos Linares reiteraron en las últimas horas que el ex intendente sigue decidido a jugar su chance. “No hay más de cinco o seis nombres, entre los que Carlos va a estar seguro. Además, algunos tienen mucho para perder. Imaginate Ricardo Sastre: ¿Cómo podrá sostener su relación con el gobernador, después de perder una elección legislativa? Además, se quedaría sin 2023, que es su proyecto. Para Carlos no hay mucho para perder, porque además ya no tiene expectativas para la próxima elección”.

La decisión de competir para Linares reabre un panorama de posible interna a dirimirse en las PASO, ya sea que se confirme la participación del vicegobernador o de algún otro candidato, que podría ser Leunda tras una reunión en la que mantuvo con Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de la Nación, que estaría dispuesta a insistir en esta opción: sobre ese tema, Linares también expresó su convicción, la semana anterior, de que “las decisiones del peronismo de Chubut deben tomarse en la provincia”. Había sido en respuesta a los dichos de Santiago Igón, cuando reivindicó la potestad suprema de las autoridades nacionales del PJ para resolver quiénes son los mejores candidatos en cada distrito. Pese a todo ese berengenal, se le escuchó especular a Linares, a título personal, que todavía hay margen para una lista de unidad en el justicialismo.

La foto de Cafiero, Leunda y Luque

La reinstalación de una posible lista de senadores encabezada por Julián Leunda surge a partir de la foto que mostró, en los últimos días, a Santiago Cafiero junto a Julián Leunda y Juan Pablo Luque, dos de los actores claves para la reunión del PJ que se realizará en Comodoro en los próximos días. Según se escuchó en los despachos de Casa Rosada, la imagen muestra nuevamente el respaldo del jefe de Gabinete de la Nación hacia el joven asesor presidencial. La gran disputa, por lo visto, está dada hoy entre Leunda y Linares, que persiste en su inquietud de ser candidato.

Las mujeres del PJ y el nombre de Florencia

El nombre de Florencia Papiani sigue sonando fuerte en distintas reuniones del PJ. “Es un nombre que va a estar, en alguna de las listas, seguro”, confió un dirigente partidario. “Tiene una buena imagen, con un caudal de votos importante y mide alrededor de 15 puntos, que es algo muy bueno, para seguir subiendo”, confiaron desde un laboratorio del peronismo provincial. En ese línea, es probable imaginar una fórmula de diputados nacionales encabezada por la dirigente trelewense, compensando además los equilibrios regionales que deben mantenerse en la distribución de cargos: si la boleta del Senado fuera encabezada por un comodorense, el lugar en diputados debería ser para alguien del valle o la cordillera.

Al final, el Congreso se posterga

Tal como anticipó esta columna el lunes pasado, los intentos para “prorrogar” el Congreso del PJ terminaron por concretarse, a partir de la decisión de dejar finalmente sin efecto la convocatoria lanzada por su presidente, Salvador Arrechea, para sesionar por Zoom el próximo 19 de junio. Los intentos para la suspensión habían surgido desde Comodoro Rivadavia, que era la sede original cuando la convocatoria era para una sesión presencial, pero que se comenzó a desdibujar ante la modalidad virtual.

Además de los problemas de conectividad, que hubiera implicado una discusión con alrededor de 100 personas conectadas al mismo tiempo, parece que primó la precaución de que alguna de las discusiones terminara descarrilando: si en lo formal la convocatoria debía definir la posibilidad de alianzas, que es una facultad que ahora resolverá la conducción partidaria, en lo político la discusión podía abrirse en otras direcciones, con el tema minero como elemento más saliente hacia el resto de la sociedad, más allá de la temática vinculada a la vida interna partidaria.

Ana mide más clara

En el bunker de campaña de Ana Clara Romero reaccionaron con rapidez ante una encuesta que circuló en el valle sobre intención de voto para el Senado y que posicionaba a Nacho Torres y Gustavo Menna muy por encima de la concejal comodorense, que también aspira a pelear una banca en el Congreso de la Nación con los varones cambiemitas.

“Son encuestas que no ponderan lo que mide Ana Clara en Comodoro –explicaron desde el equipo de Romero-. Aunque ella es menos fuerte en el resto de la provincia, en Comodoro tiene un peso muy fuerte”, en una ciudad que representa al 40 por ciento del electorado provincial. “En una de las encuestas dividían 1.000 electores en 4 sectores de la provincia, asignando un 25 por ciento a cada región, lo que de por sí arrastra un error muestral muy significativo”, evaluaron en el laboratorio anaclarista. De este modo, según este análisis, al diluirse el peso electoral de Comodoro se diluye también el de Romero, subiendo la ponderación de Nacho Torres y de Gustavo Menna, que tienen mayor visibilidad provincial “pero menos peso en Comodoro”. Y para rematar, añaden: “Nuestros números nos dan una intención de votos de entre un 20 y 25 por ciento”.

La interna de JxC

A propósito de la interna de Juntos por el Cambio, hubo también otra divergencia de criterios fuerte entre Nacho y Ana Clara en torno a si a las PASO deberían llegar con listas separadas o de consenso, con sus socios de la UCR. “Todavía hay tiempo para definirlo, pero de hecho habrá más de una lista –dijo Torres esta semana-. Por ejemplo ya se lanzó Mario Cimadevilla por la UCR y esto me parece que cada uno podrá tener su candidato, los liberales por un lado, los radicales o incluso el Polo Social, que también quiere llevar su candidato, lo más democrático es que los propios chubutenses puedan elegir su candidato. Las internas son sanas y lo más probable es que las haya, como en otros distritos”.

Por su parte, Ana Clara Romero se expresó a favor de seguir buscando el consenso, tal como expresó en una entrevista con ADNSUR, señalando que se deben agotar los esfuerzos para tal fin. “La interna no es la primera opción”, añadieron desde su entorno.

De todos modos, en lo que hace a los nombres propios del PRO, una reunión a la que habría convocado Horacio Rodríguez Larreta a sus referentes chubutenses terminaría de definir el armado en Chubut por este sector, que ya fue anticipado por ADNSUR dos meses atrás: Nacho al Senado, Ana Clara encabezando la lista de diputados nacionales. Parece que no sólo en el PJ nacional hay “dedos” que señalan, resuelven y ordenan.

El imperdible vuelo de los viernes

Ante la restricción de vuelos por la pandemia, hay uno que genera especial interés en la zona del valle, que concentra notables actores en el regreso a la provincia. El viernes al mediodía, por ejemplo, aterrizó un avión que traía de vuelta al ministro de Economía, Oscar Antonena, al diputado provincial Manuel Pagliaroni, al diputado nacional Ignacio Torres; el vice jefe de asesores del presidente de la Nación, Julián Leunda; y el empresario Jorge Aidar Bestene, entre otros notables. Hubo animadas charlas entre algunos de ellos y uno de los protagonistas deslizó el malicioso comentario, que se reproduce aquí sólo porque él mismo estaba incluido en el chiste, según los curiosos oídos que relataron el hecho a esta columna: “Si se cae este avión, se salva la provincia”.

Mauricio no le recomendó series a Nacho

Nacho Torres se tomó con humor las chanzas que recibió tras su encuentro con Mauricio Macri. En una entrevista con Periodismo de 10, por CNN Comodoro, se le consultó si el ex presidente le había recomendado alguna serie por Netflix, a la que dijo que se entregaba en sus tiempo de presidente, después de las 7 de la tarde: “Sí, hubieron varios memes dando vueltas –sonrió el legislador nacional-, pero no, no me recomendó ninguna. Sí me recomendó un libro, eso sí: se llama ‘Por qué fracasan los países’, que hace un análisis fiscal de distintos casos y habla, por ejemplo, de nuestros vecinos chilenos; pero no, no hablamos de Netflix”.

Extrañamente, al parecer, el ex presidente no le recomendó al legislador chubutense su propio libro, “Primer Tiempo”.

¿Donarán todos el aumento de dietas?

Justo es reconocerlo, el diputado nacional de JxC por Chubut tuvo una buena semana, tras anunciar su decisión personal de renunciar al incremento del 40 por ciento de su dieta como legislador, para destinarla a hospitales rurales de Chubut. Sobre 160.000 pesos, el incremento es de 64.000 pesos mensuales. “Queremos armar un fondo común –dijo Ignacio Torres, en referencia a la propuesta que hizo para que se sumen sus pares del Congreso-. Todavía no tuve respuesta –dijo ante la consulta de si sus pares chubutenses se habían plegado- pero no creo que tengan problema. Estoy seguro de que Gustavo (Menna) va a coincidir conmigo y a Santiago (Igón) le voy a enviar el proyecto, no creo que tengan problema en dar este gesto”.

Cuando el río suena…

En Rawson se está hablando mucho sobre el tratamiento de un proyecto enviado por el Ejecutivo en torno a la actividad pesquera. Según trascendió en las últimas semanas, hubo varios encuentros de empresarios y algunos de estos con legisladores provinciales, por lo que habría una inquietud para requerir ampliación de la cuota social del langostino, para sostener puestos en tierra, lo que motivaría modificaciones al proyecto original. Más allá de esa discusión, esta columna pudo saber que el revuelo a partir de la creación de un grupo de WhatsApp en el que fueron incluidos el gobernador, su vice, funcionarios del gabinete y diputados provinciales, en el que empezaron a dejar trascender textos que hablan de negociados en torno a la ley. Asombrados, los funcionarios comenzaron a abandonar el grupo, mientras que hubo coincidencias de que el mismo fue creado por un ex legislador oriundo de Rawson.

Tarjeta roja al diputado de ‘las 100 lucas’

El tribunal de disciplina del PRO terminó por resolver la expulsión partidaria del diputado provincial Sebastián López, a partir del escándalo desatado por aquel video que lo mostraba solicitando “100 lucas” para hacer lobby a favor de la actividad minera (cuando todavía no era legislador). Si bien la decisión era previsible, la nueva discusión instalada es porque ahora hay sectores del PRO que reclaman la banca, a la que López llegó como parte de la alianza de JxC.

La jurisprudencia indica que la banca es del diputado, como lo reflejan algunos fallos de diputados provinciales que cambiaron de bloque, pero la justicia tiene dicho que la banca no pertenece al partido, sino a diputado. Vale recordar que López formó un bloque unipersonal, luego del escándalo del video.

No está de más recordar que López integró la lista como primer nombre impulsado por el PRO para listado provincial, lo que implica que era el mejor hombre que tenía este sector político para ofrecer: antes de reclamar a la justicia, bien vale reflexionar acerca del modo en que los partidos designan a sus representantes para proponer ante el electorado de la provincia.