En las últimas semanas, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta hicieron declaraciones que los mostraron con las mismas preocupaciones, al menos sobre las cuestiones que atañen a la inflación y el dólar. Ella le dejó un guiño en su discurso en la Universidad de Río Negro, en Viedma.

“El otro día, uno de los principales candidatos de la oposición dijo que el que decía que venía y sacaba el cepo era un chanta. Saludable gesto”, celebró CFK. Se refería a una entrevista que había dado Rodríguez Larreta en Radio Mitre en la que habló, entre otros temas, de economía.

Pero esta no fue la única coincidencia. Cristina Kirchner viene hablando en sus últimas apariciones, al igual que sus discursos de 2019 o en su libro Sinceramente, sobre la necesidad de llegar a acuerdos con diferentes sectores para ponerse de acuerdo en algunos ejes sobre el futuro de la Argentina.

En especial en el cuidado de los dólares que generan los recursos naturales, como Vaca Muerta o las reservas de litio que hay en el norte del país. “Creo sinceramente que es necesario acordar. No vamos a acordar por ahí porque algunos van a decir que hay que tener flexibilización laboral y los otros no, pero en esto de la economía bimonetaria, en qué patrón de acumulación vamos a hacer para tener los dólares necesarios para hacer frente, no solamente a las obligaciones sino frente a las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda nuestra sociedad. Hay que sentarse a hablar de eso”, sostuvo.

En este punto, tanto Fernández de Kirchner, como Rodríguez Larreta ven en el desarrollo de Vaca Muerta, como en la explotación de litio y otros minerales, un horizonte de ingresos de dólares que podrían ser una bocanada de aire para la economía argentina. Pero el kirchnerismo ya quiere dar la próxima discusión: ¿Qué se va a hacer con esos dólares? El primer compromiso es pagarle al FMI ¿Pero cuál es el segundo?

La coincidencia principal de CFK como de HRL es que hay explotar y exportar más los recursos naturales. “Hoy Argentina exporta un 17% de su producto. Es bajísimo. En el mundo el promedio es 30% y de los países que tienen recursos naturales como nosotros es el 40%”, dijo Rodríguez Larreta el 3 de marzo en Radio Mitre. Siete días después, Cristina Kirchner decía algo parecido en la Universidad de Río Negro:

“En Perú tienen el Banco Central rebosante de dólares, exportaciones mineras por más de 50 mil millones de dólares. Algo que también vamos a tener nosotros que abordar seriamente. Podemos tener mucha mejor performance que la que hoy tenemos. Chile exporta 40 mil millones de dólares por año en minerales, y la cordillera es la misma de un lado y del otro. Es más, creo que la veta -si la hay- tiene que extenderse un poco más porque tenemos más territorio. Ustedes vieron que Chile es muy angostito. Con todo respeto, pero es angosto”, graficó la vicepresidenta.

Este tono acuerdista de Cristina Kirchner coincidente con Rodríguez Larreta radica en una misma amenaza para ambos: Javier Milei. La representación de la antipolítica que hace Milei le preocupa a ambos dirigentes. Cristina Kirchner lo define como “insatisfacción democrática”. }

A diferencia del 2001, cuando el rechazo a la clase política se canalizó a través del voto nulo o en blanco, esta vez Milei logró ser el referente para todo aquel que esté enojado con la clase política. A esto se le suma que Rodríguez Larreta tiene encuestas que le dicen que el país no está tan polarizado como se ve en los medios. Que el votante está dispuesto a elegir una opción moderada porque ya no quiere más la discusión Kirchneristas Vs. Antikirchneristas. Es decir, que por un motivo u otro, tanto CFK como Larreta están viendo que el camino es por el centro y por ahí piensan ir.