COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Llamativo olvido en los tuits del gobernador sobre Puelo

Llamó la atención que en la mención del gobernador Mariano Arcioni en sus redes sociales no hizo mención a Lago Puelo, al momento de hablar de la asistencia y los reportes desde las localidades afectadas por el incendio. El dato es llamativo, no sólo porque el paraje de Cerro Radal se encuentra en el ejido de esa localidad, sino también porque horas antes fue el propio presidente Alberto Fernández quien se comunicó con el intendente de Puelo, Augusto Sánchez, para anticiparle su visita a la zona afectada por la catástrofe. En los tuit del gobernador Arcioni, sugerentemente, no se hizo mención.

“Trabajando con el Comité de Emergencia, estamos recibiendo reportes optimistas desde Cholila y seguimos con las tareas en El Hoyo y El Maitén.”— Mariano Arcioni on Twitter Link Mariano Arcioni on Twitter

¿Se apuró para ganarle a Alberto?

Otro dato sugestivo es el hecho de que el gobernador no había estado presente en la zona desde el inicio de los incendios, pero decidió trasladarse el último viernes, sin aviso previo, luego de que hubiese fuertes cuestionamientos a esa ausencia del mandatario. Quienes conocen su agenda no estaban tampoco seguros de que el viaje estuviera previamente programado, por lo que no faltaron los malpensados que especularon con la posibilidad de que, luego del llamado del presidente Fernández al intendente Sánchez, anticipando su próxima llegada a la zona, el gobernador decidiera hacerse presente en el lugar de los hechos.

Los incidentes de la cordillera con los antimineros

La comitiva de Nación no ocultó este sábado su enojo en torno a la seguridad garantizada al presidente Alberto Fernández y su esposa, Fabiola Yañez, en su visita a la cordillera tras los incendios. El presidente aterrizó el sábado sobre las 11 en Lago Puelo, pero no pudo desarrollar su agenda como tenía previsto por los incidentes que generaron grupos antimineros. Según consideró el entorno del mandatario nacional, se debería haber previsto otro operativo para evitar las agresiones a la traffic en la que Fernández se trasladaba con su esposa, Fabiola Yañez.

Qué dice el proyecto preparado por el bloque del PJ e intendentes que pone el ojo sobre la renta hídrica y Futaleufú

La iniciativa ya está lista para ser ingresada por el Frente de Todos, con aval de intendentes del justicialismo y de toda la región cordillerana. Consta de más de 70 artículos y entre otros puntos, busca bajar la tarifa eléctrica de los vecinos de la zona y que los municipios reciban regalías por las ganancias de la empresa. Impulsarán una negociación con Aluar por un nuevo contrato de concesión.

El proyecto de Ley en la Legislatura que fue trabajado durante todo un año por los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, y consensuado con todos los intendentes de la zona cordillerana.

El tema ya fue abordado en varios encuentros con autoridades nacionales y provinciales, y la redacción fue pulida por los diputados en conjunto con los intendentes, con el aporte del ex ministro de Economía de la provincia, Ricardo Bestene. El planteo de los autores es que se debe construir un nuevo paradigma hidroenergético, para lo cual se requiere primero, una ley provincial que elabore un marco regulatorio de la cuenca hídrica del rio Futaleufú; y segundo, un nuevo acuerdo que involucre a las partes interesadas en la generación hidroeléctrica, que son los municipios de la cuenca del río Futaleufú (Esquel, Trevelin y Cholila), la Provincia del Chubut y la Nación Argentina.

El “Vasco” prepara el Congreso del PJ

El presidente del Congreso del PJ, José Salvador “el Vasco” Arrechea, pasó por Comodoro en la última semana, para mantener una reunión reservada con compañeros en preparación de la próxima sesión de ese órgano de la conducción partidaria, que prácticamente quedó confirmada para realizarse en la urbe petrolera, en fecha a definir de la primera quincena de abril. De todos modos, no se descarta aún que la sesión pueda transcurrir en Sarmiento.

Parte del temario se vincula a la definición del sistema de alianzas y también de internas, en caso de que haya suspensión de las PASO, como se especula en ámbitos nacionales. “Deberíamos ir a una interna cerrada en ese caso”, planteó el referente partidario, a quien se le atribuye una postura “zen” que los memoriosos emparentan con otro dirigente de la histórica lista verde, como Manuel “el Gallego” Cardo. Quienes participaban del encuentro miraron de inmediato a Carlos Linares, actual presidente del PJ, ya que hay temor al “barrido” de afiliados que, según se atribuyó desde años atrás, hubo en tiempos en que el fallecido gobernador Das Neves era un polo de atracción de militantes peronistas. “Eso es un mito”, dicen que respondió Linares, garantizando que las fichas de afiliación en Comodoro son suficientes para apoyar a cualquier nombre que surja desde la zona sur, entre los que sigue inscribiendo su nombre como aspirante a senador, entre rumores que lo ubican como número dos de la actual senadora Nancy González.

¿Se pronunciará por la zonificación minera?

En el temario del próximo Congreso del PJ aparece el posible pronunciamiento sobre la zonificación minera, algo para lo que Arrechea no tuvo empacho en reconocer que la posición partidaria provincial se adoptará en forma independiente a lo que plantee el gobierno nacional sobre el tema. “Como partido hacemos nuestras propias decisiones. El Gobierno nacional deberá ocuparse de lo que tiene que ocuparse”, le había dicho el dirigente provincial a diario El Chubut días atrás. Entre esas definiciones, también se pronunció en contra de una eventual alianza que incluya al actual gobernador, Mariano Arcioni, a quien identificó como “un adversario”.

Si no sale ahora, que se prohíba definitivamente

Pese a que algunos legisladores señalaron lo inapropiado que sería reabrir el debate por el proyecto de zonificación minera en esta delicada circunstancia, en el poder Ejecutivo provincial hay expectativa de que la iniciativa se trate en alguna de las sesiones previstas para esta semana (ya sea el martes 16 o el jueves 18 de marzo), aún cuando la cuenta sobre votos a favor sigue dando 13 manos levantadas, o tal vez menos.

Según pudo saber ADNSUR, hubo una fuerte diferencia de opiniones entre el gobernador Arcioni y los diputados de su bloque. En ese contexto, resonó fuerte la versión de que el gobierno podría avanzar, si no se aprueba finalmente el proyecto 128, con el tratamiento del proyecto de Iniciativa Popular, que prohibiría definitivamente la actividad en todo el territorio provincial. De ese modo, en el entorno del mandatario creen que se desactivarían la especulación de otros dirigentes, que pretenderían habilitar la actividad en un próximo gobierno.

El diezmo que no vuelve

Otro de los temas que fue motivo de análisis en los últimos días dentro de la estructura del PJ local gira en torno al monto que aportan los afiliados que ocupan cargos políticos, para sostener la estructura de funcionamiento. El clásico “diezmo” ya no es un porcentaje fijo, sino que los funcionarios de planta política aportan una escala de montos mensuales, extraídos de sus “dietas”, que irían desde los 4.000 hasta los 1.000 pesos mensuales, a partir de las últimas actualizaciones.

El problema que se plantea es que hoy la estructura partidaria provincial concentra los recursos de todas las jurisdicciones y luego debe coparticipar, en un porcentaje de 70-30, la torta general, para posibilitar el funcionamiento de los distintos consejos de localidad. 70 por ciento para la estructura provincial y 30 por ciento a los consejos de localidad de cada ciudad. El reclamo que plantean algunos desde Comodoro es que el envío de la porción coparticipable de la torta no llega con la celeridad necesaria (algunos recuerdan todavía que tiempo atrás la sede partidaria local sufrió el corte de energía eléctrica, por retrasos en el pago de la factura correspondiente).

El tema no es nuevo, pero fue nuevamente reclamado al actual presidente, Carlos Linares, quien habría pedido contemplación para que los fondos generales puedan utilizarse, en parte, para recomponer la sede partidaria de Trelew. La respuesta provocó no pocos enojos y algunos llegaron a plantear: “¿por qué Comodoro tiene que bancar al resto de la estructura provincial?”. Desde la ciudad petrolera, se estima que el aporte para sostener el partido oscila los 300.000 pesos mensuales.

En Juntos por el Cambio buscan sostener la alianza

Aunque todavía es temprano para candidaturas, también en Juntos por el Cambio se evalúa el panorama previo a las legislativas de este año. Dos nombres aparecen en la provincia por este sector, a la hora de pensar en la candidatura a senador nacional: el actual diputado nacional, Gustavo Menna, es impulsado por dirigentes del radicalismo que han salido a postularlo, reclamando además el primer lugar de la lista para el radicalismo, en caso de sostenerse la alianza con el PRO. Desde otro sector, tal como se indicó en esta columna, el nombre de la actual concejal Ana Clara Romero es uno de los que cuenta con buena sintonía con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los “presidenciables” de cara a 2023.

Por ahora todas las posibilidades están abiertas, considerando que la alianza se mantendría a partir de las líneas partidarias que bajan a nivel nacional desde ambas conducciones partidarias. Sin embargo, no está claro si podrán ponerse de acuerdo en los nombres y en el orden, o si ello deberá dirimirse en una interna. “Si no hay alianza, sería una pena para el espacio y la posición en Chubut, porque ninguno de los dos podría llegar solo”, confiaron desde uno de los sectores involucrados, proyectando un escenario de tercios para la elección de senadores y diputados en 2021.

No es lo que parece…

El diputado nacional Santiago Igón fue consultado en el programa “Periodismo de 10”, por radio CNN Comodoro, sobre el motivo por el que se vacunó contra el coronavirus, sobre fines de febrero pasado, aun antes de que se activara el listado para mayores de 70 años, cuando él es una persona menor de 50.

En su explicación, aseguró que “me habían ofrecido vacunarme cuando lo hicieron los distintos intendentes, algunos legisladores y hasta el propio vicegobernador. Yo decidí no hacerlo en ese momento y me inscribí en la página oficial, como cualquiera. Ese día me convocaron al hospital porque habían fallado algunos turnos y cuando esto pasa, para aprovechar las vacunas que ya están descongeladas, se llama a quienes siguen en la lista”. Al preguntársele si en la lista seguían los diputados nacionales, respondió: “No, no existe un listado paralelo para diputados ni el poder político. Me dijeron que fallaron otras personas porque estaban con síntomas y entonces me llamaron y me vacuné, junto con otros vecinos comunes. No hay nada vip ni nada por el estilo. También pasó algo en Esquel, que se había inscripto muy poca gente, porque había pocos contagios hasta hace poco tiempo, a diferencia de lo que ocurrió en Comodoro”.

Denuncia contra Igón

Desde la Fundación FUSSO, el doctor Fernando Urbano presentó una denuncia penal contra el diputado nacional Santiago Igón, a raíz de haberse aplicado la vacuna. “Este escándalo denota un abuso de autoridad y un desprecio por las necesidades de las mayorías –sostiene el médico de Trelew en su presentación-. Con sólo 44 años de edad, el Sr. Igón fue inmunizado cuando todavía no se había empezado con los mayores de 70 y 80 años, ni se había terminado de vacunar a los residentes en geriátricos ni con los trabajadores de la salud”. De igual modo, solicitó que “esta denuncia no se limite a este caso en particular si no que se amplíe con aquellos casos que no han cumplido con el orden establecido en el Plan Estratégico”.

La duda que plantearon algunos observadores es si este cuestionamiento jurídico podría aplicarse a todos quienes se dieron la vacuna antes de que se oficializara el calendario para mayores de 70 años y se publicara la efectividad de la misma en The Lancet (publicación científica que homologa la validación de resultados de vacunas experimentales y otros tratamientos medicinales), el 2 de febrero último, ya que hasta antes de ese momento había dudas sobre la efectividad y por ello se vacunaron intendentes, como Juan Pablo Luque o el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre. Incluso, desde el polo opuesto ideológico, también lo hizo en aquellos momentos el intendente macrista Javier Iguacel, de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento.