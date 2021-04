COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Cuando el escritorio puede ser un ring de boxeo

El encuentro entre el gobernador Mariano Arcioni y los jueces del Superior Tribunal de Justicia estuvo a punto de dejar los carriles institucionales y transformarse en un ring de boxeo. La conversación transcurrió en duros términos, ya que Alejandro Panizzi, presidente del Superior Tribunal de Justicia, comenzó el encuentro de manera exaltada, hablando en tono alto y cuestionando al titular del Ejecutivo, como contaron algunos testigos a esta columna y reconoció luego el propio ministro del Superior. Conocido por desafiar a pelear a uno de sus pares años atrás, Panizzi tiene fama de “guapo”, según se cuenta en pasillos judiciales no tan extraoficiales, ya que años atrás esa conducta le valió un pedido de juicio político que luego no prosperó.

De acuerdo con los relatos, el gobernador Arcioni quiso mostrar que también juega en esa liga, como suele referirse en otros pasillos, ya que no son pocos los episodios que hacen alusión a cierto apego al “guanteo” de Mariano, producto de su formación en el Liceo Militar. Lo cosa es que en un momento, entre intercambios verbales fuertes, el propio gobernador invitó a Panizzi a su despacho: “vení, que vamos a hablar los dos solos”, lo habría invitado, palabras más, palabras menos. Hubo que calmar al mandatario provincial, ya que según se cuenta, su grado de exaltación era imparable. “Lo hicieron bajar un cambio”, contaron quienes escuchan a través de las paredes.

“Ibamos a terminar a las piñas”

“Fue más mérito de él que mío, él se calmó porque yo estaba muy enojado –contó al día siguiente, en diálogo con LU4 el propio Panizzi-. Cuando hablamos de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial yo reclamaba con vehemencia y con enojo, pero el gobernador me llevó a otro plano, que yo comprendí y me aplaqué. La verdad es que el mérito es de él, porque si no íbamos a terminar a las piñas, la verdad es esa”. Si en lugar del gobernador de Chubut y el presidente de la corte provincial fueran chicos de una escuela, que a eso se parece más bien la escena, alguien podría ir y soplarle a Marianito: “mirá que Javi está diciendo que el que se achicó sos vos, eh?”.

¿Qué pasará cuando vuelvan a encontrarse?

Operativo reelección en marcha

La bomba anticipada por ADNSUR la el lunes 5 de abril por esta columna fue confirmada por distintos actores a lo largo de la última semana, ya que desde el oficialismo salieron a reconocer que se estudia una reforma a la Carta Orgánica Municipal para habilitar la reelección del actual intendente, Juan Pablo Luque. “Un solo período no alcanza para transformar a la ciudad”, fue la frase más escuchada en no pocos despachos oficiales. “Es un plan B, no quita que Juan Pablo pueda ir por la gobernación, falta tiempo para definirlo, pero el hecho de haber estado un año parados por la pandemia y con el recrudecimiento que se está viendo este año, los planes de obras se ven muy trastocados”, fue la justificación. Según se asegura, hay que gente que reclama esa posibilidad. ¿Habrá un operativo clamor?

Quien habló públicamente del tema fue el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Daniel Vleminchx, quien en diálogo con “El Comodorense” se expresó a favor de “modificar algunas cosas de la COM que no están actualizadas y hace 23 años que no se tocan”, según expresó. Y añadió: “el último capítulo que tendríamos en cuenta para modificar es el de una reelección del intendente actual, con quien nunca hemos hablado del tema”. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo reconocieron que el tema está en estudio, como también se admite por lo bajo en ámbitos legislativos.

Por su parte, el concejal Tomás Buffa, presidente del bloque de concejales de la UCR, salió a cuestionar la iniciativa, sobre todo si se apuntara a habilitar una reelección, aunque reconoció que con la mayoría calificada de 8 votos que el oficialismo tiene en el Concejo, la reforma podría llevarse adelante aun contra los reparos que puedan plantearse.

¿Qué dice la COM sobre la reelección?



Ya que se habla de la Carta Orgánica Municipal, no está de más repasar lo que dice el artículo 93 de la norma comodorense, aprobada en el año 1999: “El Intendente y Viceintendente duran en su mandato cuatro (4) años, pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período. Cesan en sus funciones el mismo día en que expire el mandato sin que evento alguno que lo haya interrumpido sea motivo para que se les complete más tarde”.

Si no hay una reforma integral, con la mayoría calificada de 8 votos alcanzaría para realizar al menos una enmienda del artículo que impide a quien fue vice y luego intendente, aspirar a un segundo mandato.

Congreso del PJ será virtual

La suspensión del Congreso del PJ motivó especulaciones que parecieron exageradas, al hacer referencia a un cierto interés del ámbito partidario comodorense para posponer la iniciativa, que ahora tendrá que ser nuevamente convocada, bajo la modalidad virtual según se anticipó.

“No hay ningún beneficio en postergar la discusión –dijeron desde ámbitos locales-. Sobre el tema minería sólo se iba a agregar un párrafo, para respaldar la postura del Consejo Provincia

La nota interna que había circulado en la noche del martes, cuando se conoció la postergación, hacía alusión a que el Ezequiel Turienzo hizo la presentación ante el área de salud para informarse sobre el congreso y la modalidad presencial y el protocolo adoptado, pero el mismo no fue aprobado. En esa misma información que circuló de forma interna, se anticipó que la nueva convocatoria se hará por vía zoom. En esa instancia se deben adoptar definiciones en torno a alianzas partidarias y comenzar a discutir sobre el modo en que se definirán las candidaturas para las próximas elecciones legislativas. Si se suspendieran las PASO a nivel nacional, como se ha vuelto a plantear en los últimos días en ámbitos nacionales, el presidente del Congreso, Salvador Arrechea, volvió a expresarse a favor de realizar una interna cerrada para dirimir candidatos.

¿Habrá Convención de la UCR?

A partir de la suspensión del Congreso del PJ y la reunión prevista por Chubut al Frente para tomar definiciones de cara a las elecciones legislativas, queda por ver si la Convención de la UCR podrá realizarse el próximo 24 de abril, en Gobernador Costa, como se había previsto. Probablemente se tendrá que adoptar una modalidad virtual, considerando los argumentos con los que fueron desautorizados los otros dos eventos partidarios.

En relación al tema, el concejal Buffa se expresó en los últimos días a favor de sostener la política de alianzas para mejorar la representatividad de la oposición en el ámbito legislativo nacional por Chubut: “Desconocer la incidencia que ha tenido la coalición para fortalecer a las figuras del radicalismo a mí me parece un error –manifestó en diálogo en esta agencia-, apelo a que el partido radical tome mayor preponderancia en la coalición pero debemos mantener la alianza. Hay posiciones en el partido muy radicalizadas, que piensan en beneficios personales de algunos dirigentes y eso nos perjudica, porque la sociedad nos demanda seguir representando a la oposición”.