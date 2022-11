Un enrarecido clima político, teñido por la creciente inflación que pone a la economía y los ánimos en una olla a presión, abre especulaciones acerca de un resultado electoral negativo para el Gobierno de Alberto Fernández en 2023. Hay coincidencia entre analistas y actores de la política en cada espacio en donde se debate el despliegue de fuerzas para el año próximo: el coletazo de una debacle nacional tendría impacto directo sobre Chubut y pondría en una situación incómoda tanto al peronismo como al gobierno provincial.

La "suma de todos los miedos" es hoy que una ola opositora sepulte en una derrota las aspiraciones electorales de todo lo que huela al actual oficialismo. Pese a que, como ya dijimos, el as de espadas es del gobernador Mariano Arcioni con el desdoblamiento de las elecciones, vale repasar el andamiaje jurídico y político que sobre el que hoy se construye el escenario de posibilidades en Chubut. Estos son: Reforma de la ley de Corporaciones Municipales -Ley XVI N°46, antes Ley N°3098- , la reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el adelantamiento de elecciones, el acuerdo de César Treffinger con Javier Milei para dividir el voto anti statu quo y los acuerdos y coincidencias públicas del gobierno Provincial y de referentes del PJ con sectores del radicalismo para debilitar a Ignacio Torres.

La Legislatura sancionó en octubre pasado la reforma de la ley de Corporaciones Municipales; 17 votos favorables facilitaron que los intendentes (sin Carta Orgánica) y jefes comunales puedan ser re reelectos a partir del 2023 hasta siete veces consecutivas, según el caso, al frente de sus respectivos municipios. Podríamos decir que la medida podría representar un retroceso institucional y en la calidad democrática ya que hegemoniza el poder en las comunidades mas chicas.

Vale preguntarse qué finalidad práctica tiene esta ley en el actual momento político. Simple: sacar presión sobre el “armado” de las listas de diputados provinciales que ya de por sí era “vuelo sobre vendido”, principalmente dentro del peronismo. Había al menos una veintena de intendentes que antes no podían renovar mandato casi una docena de ellos estaba mirando extremo afecto la próxima sábana legislativa. Además, esta reforma asegura cierta garantía electoral porque el caudillismo territorial no suele tener reemplazos inmediatos y naturales para sustituir los liderazgos en el corto plazo.

Otro punto clave será si finalmente están los votos para la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) contenida en la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Esta vez la iniciativa no surgió del Poder Ejecutivo Provincial, sino desde el mismo seno de la Legislatura y entró de la mano del diputado provincial Carlos Eliceche. En la misma sesión que se aprobó la re reelección de intendentes y jefes comunales, el exintendente madrynense presentó la propuesta de eliminación de las PASO con un texto bastante débil en sus argumentos, que busca la modificación -entre otros- del artículo 66. Allí se señala que para la nominación de candidatos a cargos públicos electivos los partidos "podrán optar por incluir en sus Cartas Orgánicas cualquier sistema de elección de candidatos que contemple la representación de las minorías". El procedimiento deberá incluir: a) convocatoria previa con un plazo no menor de treinta (30) días. b) publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial y en un medio grafico de circulación Provincial. c) Clara descripción de la candidatura de que se trate. d) plazo de presentación de listas".

Es decir, en principio se estaría modificando un sistema preciso por uno que queda bastante abierto a la interpretación que le den las conducciones partidarias, algunas con discutida legitimidad.

No pocos analistas políticos ya ven que queda el camino abierto para que la interna pueda ser cerrada o abierta, donde en el primer caso cobra una centralidad muy marcada el “manejo” de los padrones y de los requisitos que pongan en los reglamentos de la elección. Un segundo factor es que el "aparato" cobra todo su esplendor porque determina la posibilidad de movilizar el día de una elección que no es obligatoria.

Así, la eliminación de las PASO mas el adelantamiento de las elecciones serán piezas claves para el futuro político del propio Mariano Arcioni (Frente Renovador-Chusoto) con un Carlos Eliceche perfectamente alineado con su vicegobernador y coterráneo Ricardo Sastre -activo en estos meses en sus intenciones de cobrar protagonismo en el tablero provincial-, sumado al intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque que ya explicitó su coincidencia con la eliminación e las PASO y con adelantar las elecciones.

Un capítulo aparte merecerían las posiciones públicas del presidente del PJ y senador Nacional Carlos Linares que, si bien plantea la mayor parte de las veces otro sistema electoral como la ley de lemas sin segunda vuelta, señala inequívocamente que se deben eliminar las PASO por su costo y porque no funcionaron, aunque sin mucha explicación al respecto.

Pero, qué pasaría si se eliminan las PASO en Chubut y no se adelantan las elecciones? Iríamos a una elección con el calendario nacional -agosto/octubre de 2023- pero con dos sistemas electorales distintos. Los partidos en Chubut deberían ir primero a elecciones internas (abiertas o cerradas), después esperar las PASO nacionales en agosto donde solo se iría a votar Presidente y diputados nacionales, y luego unir en octubre las secciones provinciales a las candidaturas nacionales con una tendencia del electorado ya marcada. No se cumpliría ese pretendido objetivo de que la gente pueda elegir sin interferencia de lo nacional. Difícil de sostener como algo razonable.

Por otro lado, si se adelantan las elecciones en Chubut otra parte de lo que se está argumentando pierde credibilidad, ya que se eliminarían las PASO bajo pretexto de ahorrar dinero y terminaría la provincia asumiendo el gran costo de organizar la elección. Otra cosa difícil de sostener.

Hay, mas allá de las diferencias e intenas que hoy separan a los principales actores políticos del PJ y del Gobierno provincial, otros factores de fuerte influencia en el escenario provincial. El sorpresivo acuerdo de César Treffinger como candidato a gobernador (por el frente electoral entre su flamante partido Ciudadanos por Chubut y el PICH) con el libertario Javier Milei como presidente, le sirve para posicionarse al ex candidato a senador en 2021. Si en Chubut se termina eligiendo junto a las elecciones presidenciales -lo menos probable- Treffinger tiene un candidato en donde apalancar sus listas a la gobernación y las municipales, volviéndose mas competitivo. Además de su base propia se vería empujado hacia arriba por un Milei, que en la previa de Chubut cuenta con una importante imagen positiva para sorpresa de varios. En tanto que si se adelanta la elección en Chubut ese efecto sería menor, pero tendría su fuerza aún, máxime si el líder de La Libertad Avanza realiza alguna aparición por estas tierras.

Todo el país ha sido testigo de la capacidad de movilización que Milei ha demostrado, en particular entre los más jóvenes. La consolidación de Treffinger como un tercer sector firme a la gobernación, además de Juntos por el Cambio y una potencial opción unificada del peronismo-, beneficia más a ésta última. Los votos de Treffinger podrían complicar el caudal de votos de Ignacio Torres.

Otro actor que adquiere especial relieve es el intendente de Rawson, el radical Damián Biss. En los últimos tiempos aparece alineado con el pensamiento e iniciativas del gobierno de Mariano Arcioni y muy cercano a Juan Pablo Luque,con quienes se reúnen de manera asidua e intercambia halagos cada vez que se presenta la oportunidad. También coincide en temas clave de cara al 2023 como por ejemplo la eliminación de las PASO. Por momentos a Biss se lo ve mucho más propenso a un acuerdo electoral con Arcioni, Sastre o Luque que con el candidato a gobernador de su propio frente electoral en Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. De hecho, lo han manifestado alternativamente en más de una oportunidad.

En política no hay casualidades, aunque sí hay mucho de coqueteos para subirse el precio. En este caso parece mucho más que eso y resquebraja una coalición que a priori tenía todo para ganar sin sobre saltos. Como sea, el tandem PASO y adelantamiento de elecciones son por ahora las dos fichas de un rompecabezas que encastrará el futuro político de Chubut.