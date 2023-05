Con el paso de los días comienza a tomar más relevancia la posibilidad de que Cristina Kirchner desista de su idea de no participar en la elección de este año. La revelación del “Gato” Silvestre de este viernes movió el avispero: “CFK será candidata en las PASO”, dijo el periodista, y el Frente de Todos se revolucionó. “80% información, 20% presión”, aseguraron cerca del colega de C5N y Radio 10.

El principal motivo de la presión a la vicepresidenta -sigue muy hermética en sus decisiones- radica en qué sigue siendo la candidata individual que más mide en el Frente de Todos. Según los números de un intendente de la oposición, en la tercera sección electoral, la más populosa del Gran Buenos Aires -la región más K-, El FdT consersa alrededor del 40% de los votos. De ese caudal, algo más del 30% es solo de Cristina Kirchner. Hay poco margen para que no esté en la boleta.

"Escape", la peligrosa maniobra del piloto que despegó desde Comodoro y tuvo que interrumpir el aterrizaje

A este factor se le suman otros: el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, no termina de consolidarse, a pesar de los esfuerzos, y Sergio Massa no está logrando bajar la inflación, lo persiguen las devaluaciones mensuales que viene sufriendo el peso desde que asumió y no llega a contener a todos los sectores de la coalición, aunque sigue al tope de las preferencias del Kirchnerismo, de la CGT y de parte de los gobernadores. Mucho más lejos están Daniel Scioli o Juan Grabois que, se supone, bajarán sus candidaturas en las próximas semanas.

Otra dificultad es que Cristina Kirchner no transfiere tan fácil la voluntad de su electorado. El candidato que captura la mayor cantidad de esos votos es Axel Kicillof, pero tampoco llega al 100%. En una suerte de juego de palabras con una vieja publicidad de la NBA que decía “Win or go home” (ganar o ir casa) con Cristina Kirchner estaría pasando algo similar: si ella no está en la boleta, la posibilidades de que el Frente de Todos salga tercero aumentan. En lengua de NBA sería: “CFK or go home”

Se vienen cuatro días de Hot Sale con importantes descuentos: cuándo será y qué marcas participan

Las dos posibilidades más competitivas que se barajan son:

- Kicillof presidente, CFK gobernadora, Máximo Kirchner senador

- Massa presidente, Wado vice, Kicillof gobernador, CFK senadora.

El kirchnerismo apunta a resolver las candidaturas antes de las PASO así llega a ese día con un solo candidato, porque en un escenario de tres tercios, prefieren quedar segundos antes de quedar terceros, por detrás de Milei.

El camino al cierre de listas tiene dos paradas: la primera es el 16 de mayo, cuando se realice el consejo del PJ y la próxima es el acto por los 20 años de la llegada del kirchnerismo al poder, el próximo 25 de mayo. Este último evento no está definido si tendrá la participación de CFK o si se hará en la 9 de julio o la Plaza de Mayo. A Cristina Kirchner no le gusta usar la Plaza de Mayo cuando no está en la presidencia.

La historia de los prisioneros ingleses que estuvieron arrestados en Comodoro durante la Guerra de Malvinas

Para ese entonces ya estará definido el futuro electoral de varias provincias. Hace unas semanas se realizaron comicios de Río Negro y Neuquén, hoy le toca el turno a Jujuy y Misiones y el próximo domingo habrá elecciones en San Juan, Tucuman, Salta, La Pampa y Tierra del Fuego. De todos estos distritos, los más observados serán Tucumán y Salta, porque ambos juntan cerca del 7% del padrón. La cruel matemática electoral es una variable inevitable.