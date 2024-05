Sin Ley de Bases, ni siquiera un dictamen en la Cámara Alta, el Pacto de Mayo tuvo tantas versiones como horas semanales. ¿Qué serán de esos 10 puntos básicos que el presidente presentó el 1 de marzo? La respuesta de hoy puede variar al final del día. La opción de que el Pacto sea en junio, julio o cualquier otro mes, fue manifestada por el propio presidente ante la consulta de un cronista de televisión. Enseguida, desde Casa de gobierno, buscaron una alternativa para que no se pincha la épica “anticasta” que se vende y posiblemente sea un “pacto con la ciudadanía”.

¿Va a ser en Córdoba? La información del momento, al escribir esta columna, indica que sería en el Cabildo cordobés. En la provincia del fernet, no saben qué va a pasar, ni tienen certezas de dónde será el evento y por ende, si el permiso y la organización depende de la intendencia o de la gobernación. Detalles que hacen a la previsión y el armado.

Y en el mismo barro, todos manosea’o

Según el diccionario, agonizar es un verbo que indica la extinción, que algo termine. Una definición, mala o buena dependiendo desde donde se lo mire. La intermitencia constante de las definiciones del gobierno, provocan una agonía constante. Nunca se sabe si el certificado es de defunción o de renacimiento. Todo queda estancado. No se sabe que va a pasar con la Ley de Bases ni tampoco que será del Pacto.

Lo que sí se sabe es que Mauricio Macri va a salir a escena en breve. No solo va a aparecer en público, sino que se encuentra delineando las posturas propias sobre la realidad en el país que quiere dejar en claro como marca de diferenciación de la actual gestión.

Pero lo primero es lo primero y, al volver a la conducción del PRO, su primer mensaje interno fue para que se acompañe al gobierno en la aprobación de la ley. Después, “hay que recuperar el espacio. No podemos regalarles nuestro electorado”, aseguran quienes buscan resucitar el partido que supo extenderse en todo el país y vio apagar su fuego en las últimas elecciones. Buscan no morir.

Varios referentes del PRO admiten que están en peligro. Los más optimistas creen que Macri, puede ser quien reanime la vitalidad de los latidos. No faltan los que lo miran con desconfianza y se apoyan en la importante imagen negativa que cosecha el fundador.

La que no tuvo suerte en el intento de mediar entre las diferencias internas partidarias para “ocuparse de los problemas de la gente”, fue Cristina Kirchner.

Después de la aparición de la ex vicepresidenta, se quiso exponer su vuelta discursiva como una especie de ordenador del peronismo. Si bien le habló solo a su porción de la provincia de Buenos Aires, muchos se ilusionaron que el replique tenga aceptación amplia. Pero salieron los trapitos al sol. Esta semana tomaron la delantera el punzante Aníbal Fernández que pidió batalla desde el peronismo con La Cámpora. Se abrió la canilla. Lo siguió Juan Zabaleta (ex ministro de Desarrollo Social) que dijo estar “en las antípodas” de Máximo y Axel Kicillof, su discípulo predilecto, se mostró con Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe) y el patagónico Ignacio Torres. Jóvenes, contemporáneos pero no precisamente peronistas.

No se puede no mencionar la aparición de los protagonistas de la grieta de los últimos años. Macri-Cristina. Cristina-Macri. Mientras eso sucede, La Libertad Avanza, al mando de Milei, se sigue apoyando en las fuerzas del cielo.

El gobierno mantiene niveles de aceptación por encima del 40 por ciento en casi todas las encuestas que circulan, pero la situación social es cada vez más hostil y delicada. La clase media no tan acomodada se sostiene a base de la esperanza, la fe y la expectativa de que se pueda reacomodar el país y “que no vuelvan los anteriores”. Esa ilusión todavía no tiene validación en la realidad cotidiana. Pero la apuesta es fuerte y esa misma porción de la sociedad ve licuar sus ingresos y sus dólares “del colchón” que venden para llegar a fin de mes. Agonizando. En el limbo. Sin saber si viene la muerte o la resurrección.