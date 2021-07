Un feriado de pesca

El proyecto de ley que impulsa el diputado (ex) Pro Sebastián López, para recortar el ingreso por regalías petroleras corresponde a Comodoro Rivadavia, generó el fuerte rechazo de concejales, diputados y funcionarios de la zona sur de Chubut, aunque hay pocas dudas, puertas para adentro, de que la iniciativa no es sólo del legislador, sino que se atribuye a una inquietud de los hermanos Sastre. “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, fue la expresión del concejal y ex diputado provincial Gustavo Reyes que, según pudo sondear esta columna, se comparte en varios ámbitos internos del justicialismo comodorense.

Según pudo reconstruirse, el origen del enojo de los conductores madrynenses habría comenzado tras una reunión entre el intendente Juan Pablo Luque y su par de Camarones, Claudia Loyola, el pasado 9 de julio. Los jefes comunales dialogaron sobre temas “institucionales”, pero la clave está en lo que reveló la propia jefa comunal a través de su cuenta de Twitter: “También hablamos sobre el proyecto de ley de pesca, creemos que es necesario que se fijen las posturas y se realicen los censos necesarios para adaptar la ley a las necesidades actuales”.

Voceros oficiosos señalaron que el acuerdo habría sido trabajar en conjunto para reclamar mayor participación de ambos puertos, Camarones y Comodoro, en la actividad pesquera. De allí que diputadas sastristas, según reveló diario El Chubut, habrían comenzado a reclamar, a través de un grupo de whatsapps que comparten dirigentes del PJ, también la modificación del reparto de regalías, mientras que horas después, el martes 13, se materializó la presentación del proyecto de solitario diputado López.

Un grupo de Whatsapp detonado

A propósito del chat que comparten encumbrados dirigentes del justicialismo provincial, que se recalentó por la mencionada compulsa pesca-petróleo, trascendió en las últimas horas que los hermanos Sastre habrían dado el portazo, retirándose del grupo. El motivo sería el de la incorporación de referentes de UYO (Unidos y Organizados), una agrupación kirchnerista que pisa fuerte en Puerto Madryn y que tuvo fuertes enfrentamientos con los mellizos.

“Este es el límite”, habrían dicho los mellizos (no se sabe si al unísono), pero lo cierto es que desde UYO se enfrentaron varias veces con el gobierno municipal madrynense, tanto desde el Concejo Deliberante como desde la cooperativa Servicoop, que hace poco truvo la renuncia de su conducción porque no había forma de seguir adelante en el vínculo con el municipio que conduce Gustavo Sastre. “Si se van no es culpa nuestra –dijeron desde adentro, con algo de mala intención, porque UYO siempre estuvo en el peronismo. Los que se fueron y volvieron son los Sastre”.

El reclamo por los permisos de pesca para Comodoro

Una de las inquietudes vinculadas permisos pesqueros para Comodoro Rivadavia, que contaría con apoyo del gobierno de Luque, se vincula a un grupo de familias de Caleta Córdova, que se dedican a la pesca artesanal. “Hace más de 10 años que venimos solicitando el permiso de pesca artesanal a Provincia –relató Lucas Salas, uno de los pescadores-, porque es una actividad que nosotros venimos desarrollando de mucho tiempo, que empezaron nuestros padres y nos pasaron a nosotros. Hoy todos los barcos amarillos que están en Caleta Córdova son de Rawson o de otro lugar, pero nosotros no podemos pescar de forma legal”.

En la misma semana, el secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, respondió que por ahora no habrá respuesta positiva, porque la zona 4 ya tiene toda la capacidad pesquera asignada, por lo que deberían esperar a una próxima renovación y ver si en ese caso hay baja de permisos para permitir el ingreso de nuevos pescadores.

El telón de fondo del conflicto en la estiba

Los enojos pesqueros desde Comodoro Rivadavia en las últimas semanas también tuvieron como telón de fondo la protesta de estibadores del puerto comodorense. La temporada del langostino está a pleno, pero por razones biológicas los cardúmenes se ubican hoy más cerca de Madryn y Rawson que de la urbe petrolera. Además de la biología, hay razones monetarias: ni los marineros ni las empresas quieren perder horas de pesca, que pueden llegar hasta las 48 según explicó Aguilar, para descargar en el puerto comodorense. La solución temporal fue exigirles algunas descargas a cambio del cupo social, que la provincia otorga en forma adicional a los permisos otorgados por el gobierno nacional. Sin embargo, no sería extraño que el reclamo resurja en cualquier momento, porque la descarga no tiene garantías de continuidad como reclamaron los propios estibadores.

Las cuentas en Legislatura por el proyecto “subtitulado” de López

Hay dudas en torno a si el proyecto de Sebastián López llegará a tener algún tipo de tratamiento en la Legislatura, tras atribuirse la iniciativa sólo a un mensaje enviado desde Puerto Madryn con el subtítulo: “si ustedes discuten la pesca, nosotros vamos por las regalías”. No obstante, hay quienes empezaron a hacer cuentas. “No hay que subestimar el tema –dijeron en ámbitos del PJ-. Los diputados de Comodoro no son muchos y además se escuchó que en Juntos por el Cambio habría acuerdo con esta iniciativa, por lo que pueden juntar 14 votos”.

En ese plano, la discusión encuentra otros carriles técnicos. El presidente del bloque del Chubut al Frente, Juani Pais, aclaró tras rechazar la iniciativa que una norma de estas características demandaría un voto calificado, con los dos tercios de la Cámara, ya que así lo prescribe el artículo 239 de la Constitución Provincial, relativo a los temas de coparticipación, tanto de impuestos como de regalías, según precisó en Periodismo de 10.

Otra interpretación a ese razonamiento fue escuchada en ámbitos legislativos locales: “no es necesaria la mayoría calificada, porque en este caso se trataría sólo de modificar una ley que está vigente y que es la prevé el modo de reparto de las regalías”, advirtieron.

El anzuelo para caer en “las papas y las batatas” de Di Pierro

Quienes leen los mensajes políticos no dejaron de advertir el anzuelo que también conlleva el proyecto para re disctuir la distribución de regalías: “si Juan Pablo salía a hablar en caliente, podría haber quedado enfrentado al resto de la provincia”, advirtió una dirigente con muchos años de militancia en el PJ. “Quisieron llevarlo a la misma posición que quedó el Tano Di Pierro, años atrás, cuando se equivocó al hablar de que el valle sólo producía ‘papas y batatas’, quedando en un lugar del que no pudo salir más”.

La desigualdad de género ilustrada en política

Las novedades dentro del radicalismo, que suma 4 pre candidatos a senador, fueron enfocadas con perspectiva de género por la militante Elena Rubilar, de activa participación en redes sociales.

“Cimadevilla-Ongarato-Menna-Vera… viva el género en la UCR!!!”, posteó, con emoticones de dama bailarina. “…Los muchachos del PRO igual”, añadió. Y agregó en otros tuits: “Si Torres llegara a asumir como senador, Tacetta sería diputado nacional.... algo hicimos mal muchachas con la ley de paridad”. Incluso fue más lejos y cuestionó actitudes de algunas de sus propias congéneres: “Recién leo los apodos a las mujeres que apoyaban a Orlando Vera y a Miguel Ramos... las ‘ramitas’ vs ‘las orlanditas’... al nivel de pelotudez que se llegó es sorprendente”. Luego manifestó su asombro porque esas mujeres “en política acepten que las minimicen a ser porristas”. Lo que se dice, un tratado de equidad de género en pocas palabras y un par de tuits…

El PICH presiona a Massoni

En el PICH (Partido Independiente de Chubut) estuvieron todo el fin de semana presionando al ministro Federico Massoni que tome la decisión de si será o no candidato, a senador, por ese partido, luego de que no se concretara la alianza de ese sector con el CHUSOTO, estructura partidaria a la que pertenece el gobernador Mariano Arcioni. Incluso este lunes se convocó a una reunión para definir las candidaturas del PICH, en tanto surgió una fuerte versión de que un grupo económico, con radios en la Patagonia y Buenos Aires, aportaría nombres a esa boleta, ante la imposibilidad de participar en este turno con el partido cuyo proceso de formación han iniciado. Por estas horas se espera ver qué decisión tomará Massoni, a quien no le cayó nada bien que se piense en Vanesa Abril como su compañera de fórmula para una eventual candidatura al Senado de la Nación. Es que el funcionario apostaba no sólo por Karina Thomas, sino que además pocos dudan de su escasa química con la subsecretaria de Información Pública. A tal punto, que el ministro tiene su propio equipo de prensa y comunicación para divulgar sus actividades.

Federico insiste con su partido “Identidad Chubutense”

“Yo no soy dasnevista –dijo Massoni el sábado, en rueda de prensa tras un acto con la policía, consultado precisamente por su posible candidatura en el sector que responde al gobernador Arcioni-. Yo no soy de ningún sector en particular. O mejor dicho: soy del sector de los chubutenses, cumplo mi función para los chubutenses y cuando no la cumpla, no tengo por qué ocupar un cargo. Estoy afiliado a un partido, que todavía está en tratativas y se llama Identidad Chubut. Soy parte de ese grupo que debemos defender a la provincia como chubutenses, no ir a pedir por favor a gente en Buenos Aires para que nos ayuden: tenemos que exigirle a Nación que nos dé lo que corresponde –manifestó, al terminar el curso de Odorología para agentes policiales-. No creo que esté todo mal, hay cosas que están bien. Fíjese, esto no está mal –dijo, señalando a los agentes policiales-. Toda esta gente acá se rompe el lomo para que usted viva con más seguridad y son de los que menos ganan en el Estado”. ¿Y si se postula para conducir el gremio policial?

Pobre Cecilia, se colgaron de sus…

Parece que la ex ministra Cecilia Torres Otarola está dispuesta a defender su inocencia en el marco de las acusaciones por corrupción de la que se fue del gobierno, por la que aún tiene una causa pendiente y dijo confiar en el fiscal Omar Rodríguez. Lo dijo desde uno de los farragosos mails que envía desde una fundación que ha creado hace poco tiempo, en los que reivindica su militancia y cuestiona con dureza, entre otros, al gobernador Mariano Arcioni.

“Ayer, no hace mucho, ocupé el cargo de ministra… tenía herramientas e hice todo más que bien. El equipo que, por derecho, tengo en Nación me aceleraba todo –dijo en uno de sus envíos, al parecer en referencia a los contratados en Capital por la que se le acusa de haber pagado a ñoquis que no vivían en la provincia-. Tarjeta Alimentar, entre otras tantas cosas. Han estado todo el día en el Ministerio de Desarrollo de Nación, sólo por y para Chubut… nunca han llegado con las manos vacías. En Bs.As apuraban al gobernador para llegar a los lugares y, éste no tenía ni idea de qué se trataba. Había que hacerle un resumen antes de que entrase a firmar. Días enteros dentro del ministerio para aprovechar cualquier oportunidad y ganar a otra provincia que estaba, tan o igual, de desesperada que la nuestra”. De ser cierto lo que dice Cecilia, al parecer, habría que prescindir entonces de los funcionarios y ministros provinciales, para contratar directamente gestores en Buenos Aires, tan abnegados como los que ella defiende. Pero no se quedó ahí la ex ministra y también ex diputada provincial, ya que dejó un enigmático mensaje:

“Creo en el fiscal Rodríguez y sé que va a ser justo . No va a pasar mucho tiempo para darse cuenta de que la persona que me denunció… hoy, se postula para intendente de Esquel… si traducimos esto vulgarmente dicho, claramente, se colgó de mis tetas. No quiero nombrarlo para no darle identidad porque para mí es un cuatro de copas y, además , el anti político . No le puede creer nadie que tenga dos dedos de cerebro y a su socio y clientes les aconsejo no confiar en él. (Tengo pruebas de lo que digo)”.

Sobre el gobernador dice, entre otras consideraciones: “Es indudable que se equivocó de profesión. Le hubiese gustado ser una celebrity y esto señor@s es política, barro, pueblo, poner el oído, acompañar, estar”.

Amigos ya no son los amigos

El abogado Daniel ‘Cachito’ Herrera, de reconocida trayectoria en el foro local y tradicionalmente vinculado al empresario Cristóbal López, se descolgó con un trabajo para demostrar sus habilidades literarias, con un mini libro (en realidad, circula en redes sociales como pan caliente) que lleva un título que no deja mucho margen para las interpretaciones: “Sinceramente, gracias Cristóbal. Crónicas de una vida de servicio a favor de un amigo perverso”. Al parecer, la amistad se rompió después de casi 50 años.

En el relato, más que entretenido, el abogado relata los inicios de su amistad con Cristóbal, en el Comodoro de mediados de los años 70, hasta evolucionar en el modo en que trabajó para él, desde el primer contrato por el servicio de basura en Comodoro Rivadavia y la licitación por el casino, la formación de la empresa petrolera Almería y hasta el crecimiento exponencial de sus empresas y pasar a ser un jugador de las grandes ligas empresarias del país. En todos los casos, el escrito denota el poco afecto del empresario por su abogado, al que hacía trabajar más de la cuenta y con escaso reconocimiento por sus labores. El vínculo con Néstor y Cristina está presente también en las memorias de Herrera, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en diario La Nación, en referencia a la idea de comprar el hotel Los Notros, en Calafate:

“¿Para qué cuernos querés pagar semejante suma de dinero por algo que te queda lejos, que seguramente no disfrutarás, y que comercialmente no te reportará nada?”, recuerda Herrera que le dijo a su entonces amigo y cliente. “Tengo que hacerlo”, escribe que fue la respuesta de López. “Se trata de una atención que debo realizar”.

Florencia está felí

Al parecer la costumbre de políticos en auge suele reflejar conductas similares a las de estrellas futbolísticas. Así como Diego Maradona y Juan Román Riquelme, entre muchos otros (pero nadie tan bien como ellos) inmortalizaron el hablar en tercera persona refiriéndose a sí mismos, no hace mucho se le escuchó a Florencia Papaiani una expresión similar, en una entrevista en Comodoro: “En Florencia Papiani prima la idea de que haya una unidad…”, respondió ante un colega de CNN cuando se le preguntó cómo tomaba las menciones a su nombre para encabezar la lista de senadores del PJ. Faltó decir, a lo Román: “Florencia está felí”.