A quién creer en un año electoral y el fin del Kirchnerismo

Las últimas horas del viernes fueron de puro suspenso en algunas conversaciones. Dirigentes de distintas líneas se preguntaban unos a otros que pasaba que tenían algunas consultas de chat sin responder. Mientras tanto aumentaban los rumores de posibles cambios de ultimo momento. “Yo estoy preguntando si hay cambios y me clavó el visto”, contó a esta periodista un político que frecuenta Casa Rosada.

Cuando terminó el misterio y se conoció que Union por la Patria iba a tener fórmula única con Sergio Massa a la cabeza, la decepción recorrió los equipos de Daniel Scioli y Wado de Pedro, los dos mas afectados.

El que rompe, paga

Nadie imaginaba ese desenlace en el cierre de listas. ¿Que Daniel Scioli se baje? Resultaba imposible. Horas antes, estaba en un escenario presentando a Nito Artaza como precandidato a jefe de gobierno porteño y a Hugo Moyano como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

¿Que se baje Wado? Raro. Era el candidato predilecto del Kirchnerismo. Además, se había sacado fotos junto a Juan Manzur quien iba a oficiar de precandidato a vicepresidente. Como si no bastara, publicó un video en el que afirmaba varias veces que quería ser presidente. Pero sucedió, su mentora y líder, Cristina Kirchner había negociado con otros actores y el ministro del Interior quedó afuera. De Pedro parece haber quedado tan herido que publicó en sus redes sociales el agradecimiento a quienes lo apoyaron y su alineamiento al flamante binomio casi 24 horas después.

Freno al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos: beneficios y posibles inversiones para argentinos

¿Como créeles de ahora en más? Le prometieron a su gente y a la población y después cambiaron de opinión en fragmentos de minutos. Recorrieron el país buscando apoyo sobre algo que después se esfumó. ¿Será que realmente querían ser candidatos? Esta misma consulta se la trasladé a un armador electoral con experiencia en campañas electorales. “La política es así en todo el mundo. Ya pasará la decepción y se olvidará la tragedia” respondió sin mas.

La estrategia no es inherente a los peronistas. Facundo Manes renunció a su precandidatura luego de visitar casi por dos años cada rincón del pais. Ejemplos sobran.

Cristina Kirchner y el rol de Santa Cruz en su estrategia de poder

¿Nos mienten? ¿O simplemente la realidad fluctúa más rápido entre quienes pretenden llegar a cargos políticos?

“Esta en cada uno creerles o no. Cambiaron las circunstancias, no juntaron los apoyos necesarios. Entendieron que era mejor dar un paso al costado. Son situaciones que pueden darse en la política” apunta el consultor Carlos Fara.

Otro de los análisis que muchos se apuran a exponer es que la fórmula no tiene kirchneristas y, por ende, sería el principio del fin de un sector que viene pisando fuerte. “Hay cierta pérdida de poder político después de estos cuatro años en los que solo un grupo muy tenso piensa que Cristina es infalible y no se equivoca. Sin embargo es temprano para decir que el Kirchnerismo ya está terminado. Eso ocurrirá si algún otro puede absorber esas bases sociales, esos sectores mas pobres” explica el analista Carlos de Angeles.

La política de Chubut no cree en las brujas, pero se prepara para la guerra

Ahora la carrera es hasta el 13 de agosto. Cada alianza deberá obtener al menos el 1,5% de los votos válidos en las PASO para acceder a las elecciones de octubre.

Entre sucesos inesperados que vienen cambiando el panorama ya no queda mas que esperar hasta ultimo minuto, porque no se sabe si lo que se dice en un momento, no puede cambiar en otro.