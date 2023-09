Frenar el avance de Javier Milei y reconstruir el volumen político que tambaleó durante toda la campaña hacia las PASO y que resultó dañoso para Unión por la Patria. Pero, sobre todo, para el plan de Sergio Massa a quien no le gusta perder batallas. Para eso, cada paso a seguir será realzando su centralidad mostrando aplomo, seguridad y templanza. Al menos para el afuera.

El desafío de cara al 22 de octubre tuvo una reformulación de base: la campaña se va a centrar en reordenar a la tropa peronista, principalmente con intendentes del conurbano y gobernadores del país. Política fuerte. A lo Massa.

Uno de los primeros pasos es la reunión de este fin de semana en Tucumán. Las actividades comenzaron el viernes por la noche donde rápidamente circuló una foto de unión de figuras de la alianza política.

No faltó nadie. Ni siquiera los que perdieron elecciones.

Alicia Kirchner, Wado de Pedro, Juan Manzur y Axel Kicillof tienen un lugar destacado en la imagen. Además de los gobernadores, se sumaron a esta especie de relanzamiento en Tucumán, los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el jefe de bancada de UP, Germán Martínez.

Para que no falte solidez y apoyo, los sindicalistas y organizaciones sociales también forman parte de la lista los sindicalistas. Héctor Daer, Pablo Moyano, Gerardo Martínez, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie). Todos adentro, que no haya descarriados a la vista. Juntitos, como le gusta al ministro- candidato.

En el reordenamiento, también ingresan los cambios de figuras relevantes para la estrategia electoral. Si bien Wado de Pedro seguirá como jefe de campaña, estará más abocado al vínculo con gobernadores que supo construir como ministro del Interior.

La posta central la toma ahora, el equipo massista de la mano de Malena Galmarini, quien no necesita credenciales para cuidar lo propio. Las riendas del carro, en la propia tropa. No se trata, al menos en esta oportunidad, de desconfianza en el kirchnerismo que se hizo cargo del primer tiempo hacia las PASO, sino de recalcular a tiempo ya que no funcionó.

Otro de los nombres de peso que aparece siempre con bajo perfil es Juan Manuel Olmos, quien supo mostrar independencia de Alberto Fernández y construcción política de peso como mediador entre las distintas partes de la coalición. Mérito para Olmos, ganarse la confianza de los máximos referentes, aún en momentos de cortocircuitos entre ellos.

Más allá de lo político, el foco es como contrarrestar a Javier Milei. En las últimas apariciones, Massa criticó fuertemente al candidato de la Libertad Avanza pero sin mencionarlo. Circula en algunos ámbitos esa línea de análisis sobre qué menciones pueden fortalecer o debilitar al contrincante.

La lupa estará puesta en qué temas polemizar, en qué momentos y con qué estrategia de comunicación. Con respecto a esto último, Massa reforzó sus canales de conexión directa con la sociedad mediante las redes sociales, se muestra en algunos formatos incluso con humor e introduce en su discurso la autocrítica.

A pesar de todo eso, en el ´tracking´ electoral donde miden a diario a la opinión pública, Milei sigue puntero. Veremos que sucede en estos 42 días. Falta muchos, pero a la vez, no falta nada.