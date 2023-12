Desregulación de la economía real, de la macroeconomía, de los trámites, de los controles, de la salud. Cambios electorales, cambios en el Estado, en el financiamiento de los sindicatos y hasta en la manera de divorciarse. Los resultados de las elecciones pidieron un cambio rotundo. ¿Era para tanto? ¿Eran estos cambios?

El gobierno que encabeza Javier Milei, sabe que no hay luna de miel que dure 100 días y que, la sociedad, quiere resultados cuanto antes.

Si bien muchas de las iniciativas son polémicas, lo cierto es que no conocemos con exactitud si, las medidas, lograrán mejorar la economía y traer la justicia a una sociedad hastiada del abuso de poder de sindicatos, políticos e instituciones viciadas. Milei replantea un nuevo orden en todas las áreas, incluso en la división de poderes que no siempre se respetó (digamos todo), pero en lo que se apoya la institucionalidad del país. Da terror. Los cambios dan terror. Y la pregunta que subyace puede ser: ¿esto va a terminar mal o bien?

Martín Rapetti, un estudioso economista, dio su pronóstico. Sin ánimos de spoilear, es importante mencionar que no es optimista y aparece, en ese análisis, la palabra hiperinflación.

Con una inflación entre un 20/30 porciento mensual, estipulada en el estudio mencionado, la ciudadanía enfrentaría casi 100 porciento en tan solo un trimestre. El propio ministro de economía, Luis “Toto” Caputo, mencionó que existe una inflación contenida que se heredó del gobierno anterior y que “habrá meses de inflación difícil”.

¿Estamos los argentinos para soportar más meses difíciles?

¿Cuál es la garantía que, después de los meses difíciles viene la panacea?

Para Rapetti, el gobierno y su inexperiencia política tendrá que batallar con la oposición y las trabas de otros sectores que se verán afectados por las medidas de extrema transformación y que, sumado a sectores descontentos de la sociedad, podría traer dudas en el mercado acerca de la capacidad del gobierno. “Si esto ocurriera, sería natural observar una caída de la demanda de los activos argentinos y una presión en el mercado cambiario. En un contexto de inflación mensual de entre 20% y 25%, un salto cambiario podría fácilmente poner a la economía al borde de la hiperinflación. No es un escenario de probabilidad cero”, concluye.

En el ámbito político el embate tampoco tiene un presente con acuerdos fértiles. El peronismo no parece ser opción para tender puentes. Si bien no hay actualmente una figura que marque centralidad y rumbo, los diputados y senadores de Unión por la Patria están en constantes reuniones para sentar postura. Señalan que existe un atropello institucional en algunos puntos de las reformas y en la manera de funcionar que viene teniendo La Libertad Avanza. Llama la atención que Sergio Massa no termina de aparecer y Cristina Kirchner tampoco tomó el timón. ¿Se viene el tiempo de Axel como conductor del espacio?

Mientras tanto, se conformó el bloque de diputados “Hacemos Coalición Federal”, encabezado por Miguel Ángel Pichetto. Hace pocas horas cuestionaron al gobierno por el decreto de necesidad y urgencia. Los votos en el Congreso se complican. ¿Y entonces? ¿Cuánto tiempo se aguanta sin acuerdos políticos y con una posible hiperinflación en marzo? Con estos cuestionamientos, y mil preguntas más arrancamos el nuevo año. Estamos plenamente desregulados. Hasta para poder tener respuestas.