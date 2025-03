Una vez más, los escenarios que se dan en la realidad del país traen mas preguntas que respuestas. Ante la lucha por su vida de Pablo Grillo, los cuestionamientos se amplían. Al menos para analizar, pensar, evaluar. El miércoles, Pablo, fue a sacar fotos a la marcha de jubilados en el Congreso de la Nación. Son varios los fotoperiodistas que realizan coberturas de forma independiente para luego venderlas en distintos medios. Terminó internado en el Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires en grave estado. Un proyectil de gas lacrimógeno le impactó en la cabeza.

El lastimoso suceso quedó como parte del debate ideológico de la marcha que giró entre quienes hablaron de “desestabilizadores” y, en la vereda contraria, de “represores”.

¿Qué más da? ¿Importa si Pablo Grillo tiene alguna ideología especial? La vida de un ser humano debería estar por sobre todas las cosas. ¿Interesa si es cristiano, judío, musulmán, budista, zurdo, facho, gorila, o lo que se les ocurra?

Impresiona que la condición humana no esta por encima de ciertas posturas.

La noche del miércoles, en el gobierno nacional, había dos vertientes sobre el hecho. “Se le fue la mano”, deslizaron algunos desde el oficialismo. Se referían a la ministra de seguridad Patricia Bullrich. El análisis político, los riesgos y las consecuencias en un año electoral es muy válido. ¿Frenar un poco o acelerar?

A las pocas horas se conoció que el gobierno va a acelerar. El presidente apareció en público en el marco de Expoagro y, a su lado, estaba sentada la ministra Bullrich. “Los buenos son los de azul (en referencia a la Policía) y los hijos de puta que rompen autos son los malos”, aseguró el presidente. ¿Pablo Grillo estaba rompiendo autos?

Señores lectores, para algunos fue poner orden ante personas que solo buscan el caos. Para otros fue una represión policial salvaje que sólo busca acallar las protestas. Cada uno puede evaluar desde su punto de vida. Sin embargo, desde mi punto de vista, la vida humana, tiene que estar sobre cualquier construcción de pensamiento.

Si el operativo de seguridad con tantos efectivos no puede contener la situación, falla. Si los que incendian patrulleros no son los presos, falla. Si un policía no sabe como manejar a una mujer de 87 años que lo golpea con un bastón y la estampa contra el piso, falla.

Si alguien que se encuentra a distancia de la policía, que no está incendiando nada, ni destrozando y que solo esta tirado sacando fotos, termina al borde de la muerte, el operativo, falla.

La política también falla. La oposición no aparece. Están en las redes sociales chillando como niños. Preocupados por las encuestas y los votos que necesiten cosechar en el año electoral. ¿Nada se puede hacer para que no sea un peligro de vida ir a las marchas?

La vida tendría que estar por encima de la grieta. Hay momentos en los que hay que estar al lado de la vida.