¿Sirve ser famoso para ser candidato?

Fernando Burlando no sorprendió con sus aspiraciones a candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

La noticia salió a la luz luego de su desempeño mediatico, y judicial, en el caso sobre el asesinato de Fernando Baez Sosa.

Durante el trasncurso del juicio, el abogado, fue figura principal de los medios de comunicación. En cadena nacional, libraba una batalla paralela: un juicio mediatico. En ese entonces, comenzó a circular entre los periodistas, que se venia su lanzamiento a la política. Efectivamente, Fernando Burlando, lo confirmó luego de la condena a los ocho acusados por el crimen de Baez Sosa.

Esta semana circuló (o hicieron circular) una encuesta que muestra altos niveles de conocimiento del letrado. Con el 52,4%, Burlando lidera el sondeo por el nivel de conocimiento, según la encuesta realizada por la consultora de Federico González & Asociados. Lo siguen Axel Kicillof con el 40% y Diego Santilli con el 38,8 por ciento. ¿Alcanza para ser candidato ganador? Alcanza sólo para ser candidato.

“Hay muchas experiencias de gente que tiene mucha notoriedad en medios o en redes, que incursionó en la política y despues les fue mal”, analiza el experto en política Gustavo Marangoni.

La pregunta entonces sería, ¿Cuántos votos cosecha Burlando para la elección a gobernador de la provincia más poblada del país? En la encuesta nombrada, el abogado, sólo alcanza el 11% en la intención de votos.

Pareciera que las elecciones se convierten en un festival de personas que quieren jugar a hacer campaña sin preparación previa. “El sistema político occidental se ha convertido, en las ultimas décadas, en una democracia de audiencias. Esto permite que, ser una celebridad, sea el paso a figurar en las encuestas” apunta Marangoni.

Por supuesto que hay casos de éxito. Guste o no, Daniel Scioli, viene del deporte. Esa popularidad lo impulsó en la carrera electoral pero, tambien, supo forjar sus pasos como político. Logró votos. Entre varios cargos, fue vicepresidente de la Nacion y gobernador de la provincia a la que aspira Fernando Burlando. Sin embargo, Scioli tenía detrás al Partido Justicialista. ¿Quién esta con el abogado mediatico?

En off, circula que Burlando sería candidato de Javier Milei. Los “outsider” de la política arrimarían intereses. Sin embargo, cercanos a Burlando, niegan esa posibilidad. Aseguran que no necesitan tener un candidato a presidente para ganar el voto de los bonaerenses.

La estrategia de campaña, al menos por ahora, tambien carece de experiencia. A la fama, le apareció el traspié. Estos días, empezó a circular un spot en el que se muestra a Burlando de recorrida por el conurbano bonaerense.

El impecable abogado estaba vestido con una musculosa (con apareciencia de barrio pero de marca internacional), y un short deportivo. No resultaba creíble. Posiblemente fue una estrategia política. Todos hablaron de eso. Pero el marketing se convirtió en un error político. En el video, Burlando se abraza con un vecino. No es cualquier vecino. Es José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas. Su abogado defensor fue precisamente Fernando Burlando. ¿Estaba armado el video con gente conocida? A la hora de dar explicaciones, se limitaron a contar que fue un video casero, espontáneo y que no habia reconocido a quien fue su cliente. ¿Creían que nadie iba a darse cuenta?

El caso Burlando es sólo un ejemplo de la necesidad de tener experiencia política para armar una candidatura. No es tan simple como para que el eje sea “ser conocido”.

En la provincia de Buenos Aires se gana por un voto. Se le. Dice “la reina de todas las batallas” por su caudal de votos. El sistema electoral de ese distrito no contempla una segunda vuelta. Ganaste, listo: ¡a gobernar! Entonces se necesitan votos, ¡No fama! Y espero que tambien se necesite seriedad, no discursos.