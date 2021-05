¿Quién mueve la botonera de la política chubutense? Muevo yo, Mauro

Con unidades así…

Uno de los partícipes claves de uno de los principales encuentros políticos que se realizó la semana con referentes de Comodoro fue ‘Loma’ Avila, quien salió a plantear la unidad del PJ, sin renunciar a su apoyo al gobierno de Mariano Arcioni, en una cruzada que hoy se parece más a intentar juntar agua y aceite que a una perspectiva de alianza política. El líder petrolero fue más allá y exigió además que para defender los intereses de la región, tiene que haber candidatos involucrados “con lo que está pasando en la ciudad”, según señaló en declaraciones a El Comodorense Radio. “Yo no tengo nada en contra de Nancy González, pero ella no puede ser candidata. Si miramos para atrás el trabajo que ha hecho, ha sido muy poco”, cuestionó. Y mostró preocupación por el desconocimiento de los representantes legislativos actuales sobre el proyecto de ley de Hidrocaburos que impulsa el gobierno nacional. “Tenemos que sentarnos a ver cómo se arma un sector político que nos defienda, que defienda a la provincia de Chubut y no que sean turistas que vayan a pasear a Buenos Aires”, disparó. Desde “La Tecla Patagónica” incluso le pusieron el “traje” de candidato, algo que fue descartado desde el entorno del sindicalista cuando esta agencia le consultó sobre esa posibilidad. Sin embargo, en política nunca nadie puede decir nunca…

La pulseada que instala Camioneros

Otro protagonista que sumó calor a la hoguera de vanidades chubutenses fue el líder camionero Jorge Taboada, que pareció refutar los dichos de Ricardo Sastre, quien había planteado que el próximo gobernador, en 2023, debería ser de Puerto Madryn.

“Deberíamos ser impulsores de que el gobernador del Chubut sea de Comodoro, como por ejemplo Juan Pablo Luque y él debería ser el convocante de todas las fuerzas”, dijo en declaraciones a radio Camioneros. “Tenemos que juntarnos, coincidir y hacernos fuertes. Dispersos nos van a comer”, señaló en un posteo levantado por “Atento Chubut”.

La pelea por la CGT nacional vista desde Comodoro

La dirigencia sindical también juega su propio partido a nivel nacional y en ámbitos gremiales comodorenses se escucharon algunos ecos en la semana previa al día del Trabajador. Aunque algunos siguen hablando de la unidad definitiva del movimiento de sindical, tras la reunificación de un sector de la CGT que lideran Hugo Moyano y el bancario Sergio Palazzo con la CTA, las desconfianzas volvieron a evidenciarse al exigir al gobierno una mayor restricción de actividades, bajo la premisa “Primero está la vida”.

Tomaron así distancia de la conducción cegetista de Héctor Daer y Carlos Acuña, que tienen mandato prorrogado hasta el 31 de mayo y que buscarán seguir en la conducción (y se muestran más proclives a sostener las actividades laborales, evitando las restricciones). Un dirigente comodorense explicó la disputa en términos de los proyectos políticos que se disputarán el país en las próximas elecciones: “La CGT oficial (Daer-Acuña) apoya a Alberto Fernández, pero Moyano está buscando la conducción porque hizo un acuerdo con La Cámpora y Máximo Kirchner, para que sea el próximo presidente”.

Cierto es que Máximo tampoco quiere a “los gordos” de la CGT (aunque es difícil identificar de qué lado están los “flacos”), ya que el año pasado cuestionó con fuerza un acuerdo con una empresa alimenticia que, bajo el calificativo de actividad esencial, había reiniciado la producción de galletitas para acumular stock, a costa de acuerdos salariales a la baja, incrementando ganancias al amparo de la emergencia. Ese dardo apuntaba al gremio que conduce Héctor Daer, hermano de Rodolfo.

Una leñita más para el asado del 1 de Mayo

Otro dirigente sindical local, con no poco peso específico (sin vinculación con aquello de “los gordos”) y con llegada a ámbitos nacionales, sumó una mirada a la disputa electoral en Chubut por las próximas legislativas. “Las tres bancas de senadores de la provincia están siendo muy observadas por el gobierno nacional, porque hoy los tres senadores votan en línea con el oficialismo”, dijo el dirigente, en referencia a los senadores Mario Pais y Nancy González (del FPV) y Alfredo Luenzo, que llegó a la banca a través del Chusoto.

“El gobierno nacional está evaluando si jugar en un frente o jugar en dos espacios que puedan debilitar a la oposición, manteniendo las tres bancas de senadores, dos por mayoría y uno por minoría. Los dos sectores –razonó- no se van a sacar votos entre sí, porque ambos atraen votos peronistas, sino que le van a restar votos a la oposición de Juntos por el Cambio. Una estrategia es mantener la unidad programática con espacios individuales, pero está claro que el peronismo y el gobierno de Arcioni están alineados con el gobierno nacional”. Ante esa reflexión, el interlocutor fue consultado sobre la postura de Carlos Linares, que suele criticar más a Arcioni que a la dirigencia enrolada en el macrismo: “El compañero Linares tiene todo el derecho a aspirar a una banca, pero en las PASO no va a ser el único candidato del peronismo: va a haber otra alternativa viable y sustentable”, dijo el enigmático dirigente gremial, antes de volverse hacia el fogón y echar algunas leñitas más al asado previo al 1 de Mayo.

El ranking en que Chubut aparece primero

No es una distinción grata, porque en realidad lo positivo en este caso sería ocupar el último lugar. Sin embargo, Chubut aparece en primer lugar en un ranking elaborado por la consultora CB Opinión Pública y divulgado por diario Clarín. Según ese informe, a partir de un relevamiento que se realiza desde mayo pasado, el gobernador Mariano Arcioni es el mandatario con peor imagen del país, ocupando un grupo de 7 mandatarios, en el que también aparecen las patagónicas Arabela Carreras (Río Negro) y Alicia Kirchner, aunque la santacruceña al menos tiene la ventaja de aparecer en el séptimo lugar.

Según el informe, Arcioni tiene el 36,8 por ciento de valoración a favor, pero un 61 por ciento de imagen negativa. Arabela Carreras, 42,6 por ciento positiva y 53,9 negativa, Axel Kicillof, 43,5 y 54,2 por ciento negativa; Gustavo Melella (Tierra del Fuego), 43,7 positiva y 54,1 negativa; Juan Manzur (Tucumán), 44,8 positiva y 52,8 negativa; Omar Perotti (Santa Fe), 46,1 positiva y 50,9 negativa; y Alicia Kirchner, con 46,2 y 50,4 por ciento, de imagen positiva y negativa, respectivamente.

En el otro extremo, de acuerdo con la consultora, aparecen Horacio Rodríguez Larrera (jefe de Gobierno porteño), con 68,6 por ciento de imagen positiva y 30 por cientonegativa; Sergio Uñac (San Juan), con 68 y 29,1; y Juan Schiaretti (Córdoba), con 67,8 y 30,3 por ciento, respectivamente.

El "Máximo" que le abrió las puertas a Massoni

“Si quiere, puede ser candidato por el Chusoto”. Lo dijo el presidente de ese partido provincial, Máximo Pérez Catán, en referencia a Federico Massoni, quien no es afiliado al partido del gobierno que él integra como ministro de Seguridad. “Massoni no es afiliado pero eso no le quieta posibilidades de participar”, dijo Pérez Catán en declaraciones a Radio 3 Cadena Patagonia. Ya se dijo desde este espacio que otros sectores partidarios no lo ven al verborrágico funcionario como referente de ese espacio, por lo que en su entorno recordaron que también cuenta con buena relación con otros partidos, como el PICH o incluso con Patricia Bullrich. Lo cierto es que al parecer, Massoni tiene varias opciones para elegir, aunque todavía no anunció oficialmente que será candidato a senador. Mientras tanto, sigue generando polémicas con sus críticas a la justicia. La última le generó controversias con la policía, aunque él apuntaba a los jueces: fue cuando dijo que algunos magistrados ordenaban el traslado de presos en patrulleros, para ir a “hacer el amor”, en referencia a supuestos permisos para visitas íntimas domiciliarias. “Acá no se hace ese tipo de traslados”, bramó el jefe de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, visiblemente molesto cuando el periodismo le preguntó sobre los dichos del ministro.

Solidario con Mac Karthy

Otro de los “líos” de Massoni de esta semana lo armó con el ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy, a quien acusó de haber permitido el ingreso a la fuerza de un “poliladron”, cuando el referente del PJ valletano era ministro de Gobierno de Mario Das Neves. Fue la ex diputada provincial y esposa de Mac Karthy quien salió refutar los dichos del ministro: “Hoy ya hablan de que el ingreso fue en 2009…. (fecha en que Gustavo era intendente de Trelew). En fin, pónganse de acuerdo, aunque sea en las fechas! Está claro que lo que buscan es ensuciar… ahora, vale todo en política? Dedíquense a solucionarle el problema de inseguridad a la gente, que ahí van a estar entretenidos porque hasta ahora demostraron ser un fracaso”, dijo la diputada en su cuenta de Facebook. Otro que bancó a “Kukito” fue Carlos Linares: “Qué bajo se puede caer con tal de buscar un lugar en un diario o un voto más”, dijo el presidente del PJ provincial a través de su cuenta de twitter.

La novela por la Sindicatura del Banco Chubut

La salida de Javier Alvaredo del Banco Chubut sigue generando repercusiones, en este caso a partir de la reunión de Directorio en la que se debieron designar nuevas autoridades. Muchos se sorprendieron por la férrea resistencia de Juan Gutiérrez Hauri, síndico por el radicalismo para dejar el cargo que ocupaba hasta el día de la asamblea, pero luego se encontró otra situación que sigue acarreando consecuencias políticas no sólo en el seno de ese partido, sino también del PJ. Es que todo empezó porque si bien el cargo debe ser propuesto por la minoría parlamentaria, no hubo acuerdo entre la dirigencia del radicalismo y el diputado nacional Gustavo Menna, que apoyaba la continuidad de Gutiérrez Hauri, socios de estudio jurídico, en el banco provincial. Como no hubo acuerdo en la oposición, “liberaron” al gobierno para que designe un nombre de su confianza: según pudo saber esta columna, desde el gobierno se manejaron telefónicamente (lo que no está mal en sí mismo, en tiempos de distanciamiento social) pero en lugar de consultar con la conducción del bloque del PJ, que sería la otra minoría parlamentaria, hablaron con Carlos Eliceche, que recientemente conformó un bloque personal, tras pelearse con la conducción partidaria por su postura a favor de la minería. La situación no cayó bien en el bloque y las esquirlas, dicen los que conocen el mundo político, llegaron hasta Moreno 815, en el entorno de Juan Pablo Luque, adonde la actual conducción del banco, que quedó en manos de Rodrigo Gaitán, tiene una excelente llegada y suele haber vía de consulta por distintos temas. Tal como informó ADNSUR, la presidente del bloque, Adriana Casanovas, anticipó que pedirán la nulidad de la asamblea, al tiempo que exigieron documentación sobre el procedimiento para designar a Hernán Tórtola como nuevo síndico, a propuesta de Eliceche, quien volando bajito ganó un lugar de no menor importancia en la conducción de una de las principales empresas del Estado provincial.

Al cónclave radical se le escapó la tortuga

Claro que, como se dijo más arriba, no todo es problema del gobierno y el PJ. Fue el radicalismo el que no se puso de acuerdo para sostener su lugar en el Directorio del Banco. Una reunión realizada el martes, en un domicilio de Rada Tilly, provocó enojos y tonos elevados que no pasaron inadvertidos, por lo que según advirtieron algunos curiosos que vieron llegar a encumbrados dirigentes, acudieron Manuel Pagliaroni, Damian Biss, Gustavo Menna, Gastó Acevedo y César Herrera, entre otros. La falta de acuerdo en el nombre que debían proponer fue la puerta por la que finalmente terminó saliendo Gutiérrez Hauri. El abogado comodorense, una vez conocida su remoción, escribió a sus contactos más cercanos, a manera de despedida y anticipando nuevos capítulos para esta novela:

“Estimados amigos: hoy cesé en mi función como síndico en el banco del Chubut, según lo resuelto en asamblea de socios recientemente celebrada. (…) Hoy el Sr Gobernador propuso en mi reemplazo a una persona que entiendo, no pertenecería al Radicalismo. Se estaría perdiendo así un lugar de representación que más allá de las diferentes minorías que alternaron en la Legislatura, desde siempre le fue reconocido y respetado a la UCR. (…) Hoy a la mañana, con la premura del caso, traté de indagar sobre el particular y nadie supo responderme sobre cuál había sido el temperamento adoptado en el seno de la legislatura. Ante ello, hace apenas unos minutos, en el marco de la asamblea recientemente finalizada, pedí la palabra y formulé manifestación al respecto para que se indague en relación a si el gobernador cumplió con el artículo 29 del estatuto del Banco, en punto a designar a una persona propuesta por la minoría legislativa, formulando reserva de nulidad para la hipótesis de verificarse que los diferentes bloques de la Legislatura no tuvieron la participación e intervención en la decisión que por mandato legal les correspondía. El objetivo de mi intervención de hoy -claro está- estuvo orientada a generar un canal que de algún modo permita articular los planteos que correspondan para tratar de recuperar un lugar que la UCR nunca debió perder”.