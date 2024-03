Sismos en Neuquén: ¿Movimientos naturales o inducidos por la actividad petrolera?

Durante el mes de febrero, Neuquén registró seis temblores, el último fue detectado en las cercanías de Rincón de los Sauces, situando su epicentro a 76 kilómetros al este de Chos Malal y con una magnitud de 2.6. En lo que va del año, se registraron 12 eventos sísmicos en la región.

“En los ultimos años se registraron más de 500 sismos en Neuquén”, explicó Javier Grosso, Geógrafo y docente del Instituto de Formación Docente y Universidad de Comahue en una entrevista con ADNSUR.

En la región de Neuquén, se ha observado un aumento en la actividad sísmica que ha despertado la atención de los especialistas. Desde 2019, se han registrado eventos sísmicos inusuales en zonas donde anteriormente no se registraban temblores. Además, estos sismos se caracterizan por su poca profundidad, lo que ha generado interrogantes entre la comunidad científica. La peculiaridad de estos fenómenos sismológicos en una región naturalmente propensa a la sismicidad ha generado un interés creciente en comprender su origen y posibles implicaciones.

SISMICIDAD INDUCIDA

Javier Grosso, explicó que esta situación “nos pone a investigar y dimos con un concepto que es sismicidad inducida por la fractura hidráulica, lo que está asociado al proceso de extracción de hidrocarburos no convencionales”. En este sentido, dijo que “en pocos años ya ocurrieron casi 500 eventos sísmicos en una zona donde antes no había”.

¿PUEDEN HABER SISMOS EN CHUBUT?

El geólogo habló de la posibilidad de que este tipo de eventos ocurra en la Cuenca del Golfo San Jorge: “Es real, no hay fracking en el mundo que no tenga asociados los sismos. Es algo documentado para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra que prohíben el fracking en todo su territorio por la sismicidad asociada”.

"La Neuquina y la Cuenca del Golfo San Jorge no son comparables porque no hay zonas idénticas en el subsuelo. Pero está documentado que la llegada de la fractura a un determinado sector conlleva la aparición de micro sismicidad y sismicidad".

Según explicó Grosso, la sismicidad también se puede dar en campos petroleros convencionales, es una sismicidad asociada a menor cantidad de fractura. Por ejemplo, el 17 de octubre de 2019 en la zona de Las Heras tuvieron un sismo muy fuerte, de una magnitud de 4,9 en una zona de muchos años de extracción pero que empieza a tener algunos volúmenes de inyección vinculado con el fracking. Ahora en lo inmediato es poco probable que ocurran estos eventos mientras se siga manteniendo la extracción convencional. Pero si llega el fracking el escenario cambia, dijo.

¿QUÉ ES EL FRACKING?

Con esta técnica se logra extraer petróleo de difícil extracción, en rocas de arenas compactas. La única forma de sacarlo es fracturándolo inyectándole gran cantidad de agua y un combinado de aguas, arenas silíceas y químicos. En un pozo que estás fracturando le podés inyectar hasta 100 millones de litros de agua y 15 mil toneladas de arenas silíceas.

“Siempre que aparece un sismo en Vaca Muerta, hay un equipo fracturando al lado”. En la última semana hubo cuatro. Cuando aumentan las fracturas, aumentan la cantidad de pozos y aumentan los sismos. El año pasado en la provincia de Neuquén hubo un récord de sismos, se contabilizaron 82 registrados por el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, de ese total solo 15 estaban en la zona de cordillera y eran naturales, el resto estaban asociados a pozos que se estaban fracturando.

“Nosotros venimos documentando que aumenta la producción de Vaca Muerta, aumenta el número de fractura y aumenta el número de sismos. La Neuquina y la Cuenca del Golfo San Jorge no son comparables porque no hay zonas idénticas en el subsuelo. Pero está documentado que la llegada de la fractura a un determinado sector conlleva la aparición de micro sismicidad y sismicidad. No tiene que ser una alarma, pero sí estar atentos porque la experiencia de Vaca Muerta demostró que la fractura cuando pasa a volumen en grandes está asociada a los sismos”, explicó el geólogo.

“Las empresas ya sabían que el fracking venía con sismicidad y los organismos no son todos homogéneos, la Subsecretaria de Ambiente ha mostrado algún interés de exigirle a las empresas información y la Subsecretaria de Hidrocarburos es la que tiene un acuerdo de confidencialidad con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica para que no nos den a los investigadores información de los sismos de magnitud menor a 2,5. Esto evidencia que las empresas no son reguladas, se auto regulan con el semáforo sísmico pero nunca fueron a informar a la población de los parajes en los que están perforando que iban a generar sismos".