ÑAM!
ÑAM!
IG: @niam.arg #muyricotodo

La receta de turrón de avena es fácil, casera y, además, rinde mucho. Lo mejor es que no necesitás ser un chef ni tener ingredientes raros: con lo básico que hay en la alacena lo podés preparar. La magia está en la mezcla de texturas: crocante, suave, dulce… todo en un solo bocado que conquista a grandes y chicos.

Tip clave: mandalo a la heladera al menos una horita antes de cortarlo… ¡y después contame si podés comer solo un pedacito!

Una receta para tener snack saludables en casa.
Una receta para tener snack saludables en casa.
Unsplash.com

🔸INGREDIENTES

- 3 paquetes de galletitas de agua

- 200 g de manteca

Budín de naranja

- 10 cucharadas de leche

- 100 g de chocolate en barra

- 40 g de cacao dulce

Fácil y rico para hacer con los más chicos en casa.
Fácil y rico para hacer con los más chicos en casa.
unsplash.com

- 200 g de azúcar

- 250 g de avena de cocción rápida

- 3 o 4 cucharadas de dulce de leche tradicional

🔸ELABORACIÓN

1. El primer paso será colocar una cacerola a fuego bajo. Allí vamos a derretir la manteca junto con la leche y el chocolate en barra.

2. A continuación, vamos a incorporar el dulce de leche y mezclar; luego el cacao, el azúcar y la avena. Dejar cocinar unos 3 o 4 minutos, revolviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo.

Empanadas de pollo al verdeo

3. En una fuente o plato, colocar capas de galletitas y capas de preparación alternadas.

4. Terminar el turrón de avena con una capa de preparación y llevar a la heladera por lo menos una hora.

5. Si se desea, decorar con coco rallado, nueces o almendras picadas.

SEGUINOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨‍🍳

Ñam (@niam.arg)

Con información de Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer