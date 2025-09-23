Turrón de avena casero: receta fácil y rendidora paso a paso
Un clásico casero que nunca falla. Además, es fácil, barato y rendidor; es el snack perfecto para animarte a cocinar y compartir.
La receta de turrón de avena es fácil, casera y, además, rinde mucho. Lo mejor es que no necesitás ser un chef ni tener ingredientes raros: con lo básico que hay en la alacena lo podés preparar. La magia está en la mezcla de texturas: crocante, suave, dulce… todo en un solo bocado que conquista a grandes y chicos.
Tip clave: mandalo a la heladera al menos una horita antes de cortarlo… ¡y después contame si podés comer solo un pedacito!
🔸INGREDIENTES
- 3 paquetes de galletitas de agua
- 200 g de manteca
- 10 cucharadas de leche
- 100 g de chocolate en barra
- 40 g de cacao dulce
- 200 g de azúcar
- 250 g de avena de cocción rápida
- 3 o 4 cucharadas de dulce de leche tradicional
🔸ELABORACIÓN
1. El primer paso será colocar una cacerola a fuego bajo. Allí vamos a derretir la manteca junto con la leche y el chocolate en barra.
2. A continuación, vamos a incorporar el dulce de leche y mezclar; luego el cacao, el azúcar y la avena. Dejar cocinar unos 3 o 4 minutos, revolviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo.
3. En una fuente o plato, colocar capas de galletitas y capas de preparación alternadas.
4. Terminar el turrón de avena con una capa de preparación y llevar a la heladera por lo menos una hora.
5. Si se desea, decorar con coco rallado, nueces o almendras picadas.
SEGUINOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨🍳
Con información de Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR