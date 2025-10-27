Las torrijas son uno de esos postres que nos llevan a recordar ese sabor de hogar y tardes de cocina en la casa de la abuela. La receta de este clásico español en manos de Doña Petrona es tan sencilla como encantadora, con ese sello inconfundible de prolijidad y sabor que caracterizaba a la gran referente de la gastronomía argentina.

Pan del día anterior, leche aromatizada y un dorado perfecto bastan para lograr un bocado tierno por dentro, crujiente por fuera y lleno de nostalgia casera. Ideal para acompañar el mate, el café o una sobremesa especial.

INGREDIENTES

500 cc de leche

1 cucharita de vainilla o unas gotas de esencia

3 huevos

Manteca o grasa para freír

Mermelada o almíbar (a gusto)

Azúcar (cantidad necesaria)

ELABORACIÓN

1. Aromatizar la leche Herví la leche con la vainilla y el azúcar durante unos 5 minutos. Luego retirala del fuego y dejala entibiar un poco.

2. Preparar el pan Cortá pan del día anterior en rebanadas gruesas, de aproximadamente un dedo de espesor. Sumergilas en la leche tibia hasta que se empapen bien, y después exprimilas suavemente para eliminar el exceso.

3. Rebozar y freír Batí los huevos en un bol. Pasá las rebanadas de pan por el huevo batido y freílas en manteca, aceite o grasa caliente, hasta que estén doradas por ambos lados.

4. Servir con dulzura Acomodá las torrijas en una fuente. Podés untarlas con una fina capa de mermelada, bañarlas con almíbar o espolvorearlas con azúcar y canela.

Tips:

Agregá una pizca de ralladura de limón o naranja a la leche para realzar el aroma.

Si querés un sabor más intenso, bañá el pan en miel o en un vino dulce antes de freírlo.

