La tarta de coco y dulce de leche es un verdadero clásico de la repostería argentina que enamora a primera vista y, sobre todo, al primer bocado. Con su base crocante, una capa generosa de dulce de leche y una cobertura de coco dorado y esponjoso, esta delicia combina texturas y sabores de manera perfecta.

Es ideal para acompañar el mate de la tarde, compartir en reuniones familiares o darse un gusto dulce en cualquier momento del día. Simple de preparar y siempre bien recibida, es de esas recetas que se ganan un lugar fijo en el cuaderno de cocina.

Brownie saludable: sin azúcar, sin harina, ¡pero con todo el sabor!

INGREDIENTES

Para la masa

- 115g de manteca

- 90 g de azúcar

- 1 yema

- 250 g de harina 0000

- Esencia de vainilla

El relleno

- 500 g de dulce de leche repostero

La cubierta

- 2 huevos

- 250 g de azúcar

- 150 g de coco rallado

ELABORACIÓN

1.El primer paso será colocar la manteca fría, cortada en cubitos en un bol y , agregar el azúcar y la harina. Luego, mezclar hasta formar un arenado.

2. Incorporar la yema, la esencia de vainilla y gotas de agua helada. Unir hasta formar una masa.

3. Envolver en papel film y llevar a la heladera por 20 minutos.

4. Mientras tanto, para que se vaya hidratando el coco, en un bol colocar los huevos, agregar el azúcar, el coco y mezclar bien. Reservar.

Ideal para un día frío y lluvioso: cómo preparar las clásicas tortas fritas

5. Estirar la masa en la mesada enharinada y forrar una tartera de 24 cm de diámetro. Pinchar con un tenedor.

6. Rellenar con dulce de leche y cubrir la superficie con la mezcla de coco.

7.Llevar a horno precalentado 180° por 40 minutos. ¡ Y listo!

SEGUINOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨‍🍳

Con información de Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR