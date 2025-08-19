ÑAM!
La tarta de coco y dulce de leche es un verdadero clásico de la repostería argentina que enamora a primera vista y, sobre todo, al primer bocado. Con su base crocante, una capa generosa de dulce de leche y una cobertura de coco dorado y esponjoso, esta delicia combina texturas y sabores de manera perfecta. 

Es ideal para acompañar el mate de la tarde, compartir en reuniones familiares o darse un gusto dulce en cualquier momento del día. Simple de preparar y siempre bien recibida, es de esas recetas que se ganan un lugar fijo en el cuaderno de cocina.

INGREDIENTES

Para la masa

  • - 115g de manteca
  • - 90 g de azúcar
  • - 1 yema
  • - 250 g de harina 0000
  • - Esencia de vainilla

El relleno

  • - 500 g de dulce de leche repostero

La cubierta

  • - 2 huevos
  • - 250 g de azúcar
  • - 150 g de coco rallado

ELABORACIÓN

1.El primer paso será colocar la manteca fría, cortada en cubitos en un bol y , agregar el azúcar y la harina. Luego, mezclar hasta formar un arenado.

2. Incorporar la yema, la esencia de vainilla y gotas de agua helada. Unir hasta formar una masa. 

3. Envolver en papel film y llevar a la heladera por 20 minutos.

 4. Mientras tanto, para que se vaya hidratando el coco, en un bol colocar los huevos, agregar el azúcar, el coco y mezclar bien. Reservar.

5. Estirar la masa en la mesada enharinada y forrar una tartera de 24 cm de diámetro. Pinchar con un tenedor.

6. Rellenar con dulce de leche y cubrir la superficie con la mezcla de coco.

7.Llevar a horno precalentado 180° por 40 minutos. ¡ Y listo!

Con información de Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026.
CMD Certification
