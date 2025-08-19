Tarta de coco y dulce de leche
Un postre clásico y tentador que combina la suavidad del dulce de leche con el sabor inconfundible del coco, perfecto para endulzar cualquier ocasión.
La tarta de coco y dulce de leche es un verdadero clásico de la repostería argentina que enamora a primera vista y, sobre todo, al primer bocado. Con su base crocante, una capa generosa de dulce de leche y una cobertura de coco dorado y esponjoso, esta delicia combina texturas y sabores de manera perfecta.
Es ideal para acompañar el mate de la tarde, compartir en reuniones familiares o darse un gusto dulce en cualquier momento del día. Simple de preparar y siempre bien recibida, es de esas recetas que se ganan un lugar fijo en el cuaderno de cocina.
INGREDIENTES
Para la masa
- - 115g de manteca
- - 90 g de azúcar
- - 1 yema
- - 250 g de harina 0000
- - Esencia de vainilla
El relleno
- - 500 g de dulce de leche repostero
La cubierta
- - 2 huevos
- - 250 g de azúcar
- - 150 g de coco rallado
ELABORACIÓN
1.El primer paso será colocar la manteca fría, cortada en cubitos en un bol y , agregar el azúcar y la harina. Luego, mezclar hasta formar un arenado.
2. Incorporar la yema, la esencia de vainilla y gotas de agua helada. Unir hasta formar una masa.
3. Envolver en papel film y llevar a la heladera por 20 minutos.
4. Mientras tanto, para que se vaya hidratando el coco, en un bol colocar los huevos, agregar el azúcar, el coco y mezclar bien. Reservar.
5. Estirar la masa en la mesada enharinada y forrar una tartera de 24 cm de diámetro. Pinchar con un tenedor.
6. Rellenar con dulce de leche y cubrir la superficie con la mezcla de coco.
7.Llevar a horno precalentado 180° por 40 minutos. ¡ Y listo!
