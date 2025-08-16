Los tallarines de espinaca caseros no solo conquistan por su sabor suave y textura perfecta, sino también por su vibrante tono verde, que los convierte en una opción tan vistosa como nutritiva.

Prepararlos es más fácil de lo que parece: con ingredientes simples, un poco de paciencia y muchas ganas de amasar, podrás disfrutar de una pasta artesanal que hará que cualquier salsa —desde una cremosa de queso hasta un clásico fileto— se luzca al máximo.

INGREDIENTES

2 tazas de harina de trigo

2 tazas de espinacas frescas, lavadas y escurridas

2 huevos

Sal al gusto

ELABORACIÓN

1. El primer paso será colocar las espinacas y los huevos en una licuadora. A continuación, tritura hasta obtener una mezcla líquida y homogénea. En paralelo, en un bol grande, coloca la harina de trigo y forma un hueco en el centro. Vierte la mezcla de espinaca y huevos en el hueco.

2.Comenza a mezclar la harina con la mezcla de espinaca y huevos, incorporando gradualmente la harina hasta formar una masa. Sobre una superficie enharinada, amasa la masa durante unos 10 minutos o hasta que esté suave y elástica. Añadí sal al gusto mientras amasas.

3.Dividí la masa en porciones más pequeñas. Estira cada porción hasta obtener una lámina fina. Con un cuchillo o cortador de pasta, corta la masa estirada en tiras del tamaño deseado para tus fideos.

4.Deja secar los fideos durante unos minutos antes de cocinarlos en agua con sal hirviendo durante aproximadamente 2-3 minutos o hasta que estén al dente.

Con información de Aire de Santa Fe, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.