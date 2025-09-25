Los sorrentinos no necesitan presentación: son los primos gorditos y cancheros de la pasta rellena. Mientras los ravioles se esfuerzan por ser prolijos y los tortellini juegan a hacerse los italianos, los sorrentinos entran a la mesa con confianza, redondos, contundentes y con relleno que se desborda.

El mito dice que el genio de Chiche Véspoli los inventó en Mar del Plata, y desde entonces la regla es clara: seis por plato y listo, porque vienen cargadísimos. Se comen con tenedor (ni sueñes con usar cuchillo) y cuanto más queso rallado arriba, mejor.

INGREDIENTES

Ingredientes para la masa

- 400 g de harina

- 4 huevos

Ingredientes para el relleno

- 1 calabaza mediana

- 1 cebolla

- 250 g de queso cremoso

ELABORACIÓN

1. Para la masa: amasar todos los ingredientes hasta integrar y formar un bollo.

2. Dividir en 4 bollos y estirar con palo de amasar hasta que quede bien fina o pasarla por la máquina. Siempre tirando harina para que no se pegue.

3. Relleno: Cocinar el zapallo al horno con un poco de aceite de oliva y ajo. Agregar la cebolla y el ajo rehogados, y el queso cremoso. Mixear todo para que quede como una pasta. Reservar.

4. Estirar la masa sobre un molde de sorrentinos. Colocar una cucharada de relleno, cubrir con otra masa y cerrar. Si no se dispone de un molde, utilizar un cortante redondo.

5. A medida que se arman, colocarlos en una fuente con harina.

6.Hervir con abundante agua con sal o colocar en el freezer. Duran aproximadamente 4 meses.

