La salsa Alfredo nació como una mezcla simple de manteca derretida y queso parmesano, pero con el paso del tiempo se transformó en una preparación mucho más elaborada. 

Hoy, muchas recetas incorporan una base de roux —harina y manteca— junto con crema de leche espesa, e incluso algunos cocineros le añaden huevo o trozos de pollo para darle más cuerpo. Pese a las variaciones, hay un rasgo que la define en todas sus versiones: una cremosidad intensa que envuelve la pasta y la convierte en un plato irresistible.

Una receta riquísima de salsa para acompañar tus pastas.
INGREDIENTES

  • Manteca, ¼ taza
  • Crema de leche, 1 taza
  • Ajo, 1 diente machacado
  • Queso parmesano recién rallado, 1 ½ taza
  • Perejil fresco picado, ¼ taza
Para los días frescos de invierno.
ELABORACIÓN

  1. Derretir la manteca (mantequilla) en una cacerola mediana a fuego medio bajo.
  2. Agregar la crema de leche y cocinar a fuego lento durante 5 minutos.
  3. Luego. añadir el ajo y el queso y mezclar con cuchara de madera haciendo movimientos rápidos.
  4. Agregar el perejil, retirar del fuego y servir sobre las pastas cocidas y escurridas en el plato.

