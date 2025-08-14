La salsa Alfredo nació como una mezcla simple de manteca derretida y queso parmesano, pero con el paso del tiempo se transformó en una preparación mucho más elaborada.

Hoy, muchas recetas incorporan una base de roux —harina y manteca— junto con crema de leche espesa, e incluso algunos cocineros le añaden huevo o trozos de pollo para darle más cuerpo. Pese a las variaciones, hay un rasgo que la define en todas sus versiones: una cremosidad intensa que envuelve la pasta y la convierte en un plato irresistible.

INGREDIENTES

Manteca, ¼ taza

Crema de leche, 1 taza

Ajo, 1 diente machacado

Queso parmesano recién rallado, 1 ½ taza

Perejil fresco picado, ¼ taza

ELABORACIÓN

Derretir la manteca (mantequilla) en una cacerola mediana a fuego medio bajo. Agregar la crema de leche y cocinar a fuego lento durante 5 minutos. Luego. añadir el ajo y el queso y mezclar con cuchara de madera haciendo movimientos rápidos. Agregar el perejil, retirar del fuego y servir sobre las pastas cocidas y escurridas en el plato.

Con información de la Nación, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.