Receta de Salsa Alfredo para pastas
De receta sencilla a preparación sofisticada, la salsa Alfredo mantiene intacta su esencia cremosa mientras suma ingredientes que potencian su sabor.
La salsa Alfredo nació como una mezcla simple de manteca derretida y queso parmesano, pero con el paso del tiempo se transformó en una preparación mucho más elaborada.
Hoy, muchas recetas incorporan una base de roux —harina y manteca— junto con crema de leche espesa, e incluso algunos cocineros le añaden huevo o trozos de pollo para darle más cuerpo. Pese a las variaciones, hay un rasgo que la define en todas sus versiones: una cremosidad intensa que envuelve la pasta y la convierte en un plato irresistible.
Ideal para un día frío y lluvioso: cómo preparar las clásicas tortas fritas
INGREDIENTES
- Manteca, ¼ taza
- Crema de leche, 1 taza
- Ajo, 1 diente machacado
- Queso parmesano recién rallado, 1 ½ taza
- Perejil fresco picado, ¼ taza
ELABORACIÓN
- Derretir la manteca (mantequilla) en una cacerola mediana a fuego medio bajo.
- Agregar la crema de leche y cocinar a fuego lento durante 5 minutos.
- Luego. añadir el ajo y el queso y mezclar con cuchara de madera haciendo movimientos rápidos.
- Agregar el perejil, retirar del fuego y servir sobre las pastas cocidas y escurridas en el plato.
