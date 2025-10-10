Receta de empanadas tucumanas
Nada como el placer de preparar unas empanadas tucumanas caseras: jugosas, aromáticas y con ese toque criollo que enamora. Con esta receta fácil, vas a disfrutar de todo su sabor tradicional sin complicaciones, como si las hubieras traído directo del norte.
Hoy en ÑAM, haremos una de las recetas más famosas del norte del país: las empanadas tucumanas. Se trata de un clásico, y es que, si bien son simples en sus ingredientes, se destacan porque son muy sabrosas por la técnica de cocción y el repulgue. Ideal para compartir en una reunión familiar o para vender en una tarde de feria.
Esta receta es para aproximadamente tres docenas. ¡Buen provecho!
INGREDIENTES
- 1 kg de matambre
- 200 gr de cebolla blanca
- 100 gr de cebolla de verdeo
- 6 huevos duros
- 1 kg de harina
- 200 gr de grasa vacuna
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de comino
- Sal a gusto
- Opcional: ají
- 500 cc de caldo de cocción
ELABORACIÓN
- El primer paso será hervir el matambre por 2 horas con sal. Dejar enfriar y picar en dados pequeños. Luego, picar las cebollas blancas.
- Colocar en una hornalla una cacerola con aceite y una cucharada de grasa. Agregar la cebolla y rehogar.
- Añadir una taza de caldo, la carne picada, el comino, el pimentón y la sal.
- Incorporar los huevos duros junto a la cebolla de verdeo.
- Retirar del fuego y dejar enfriar.
Preparación de la masa
1. Hacer una corona de harina, agregar la grasa y unir con una taza del caldo donde se hirvió el matambre. Unir bien hasta conseguir una masa blanda.
2. Cortar pequeños trozos y realizar bollitos con los mismos. Estirar la masa con un palo de amasar para lograr los discos.
A continuación, hay que rellenar los discos con la pasta, cerrar con 13 repulgues, colocar en una asadera y cocinar en horno de barro durante 15 minutos o en horno convencional a 180° durante 20 minutos.
SÍGUENOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨🍳
Con información de Turismo Tucumán, editada y redactada por un periodista de ADNSUR