Hoy en ÑAM, haremos una de las recetas más famosas del norte del país : las empanadas tucumanas . Se trata de un clásico, y es que, si bien son simples en sus ingredientes, se destacan porque son muy sabrosas por la técnica de cocción y el repulgue. Ideal para compartir en una reunión familiar o para vender en una tarde de feria.

Esta receta es para aproximadamente tres docenas. ¡Buen provecho!

INGREDIENTES

1 kg de matambre

200 gr de cebolla blanca

100 gr de cebolla de verdeo

6 huevos duros

1 kg de harina

200 gr de grasa vacuna

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal a gusto

Opcional: ají

500 cc de caldo de cocción

ELABORACIÓN

El primer paso será hervir el matambre por 2 horas con sal. Dejar enfriar y picar en dados pequeños. Luego, picar las cebollas blancas. Colocar en una hornalla una cacerola con aceite y una cucharada de grasa. Agregar la cebolla y rehogar. Añadir una taza de caldo, la carne picada, el comino, el pimentón y la sal. Incorporar los huevos duros junto a la cebolla de verdeo. Retirar del fuego y dejar enfriar.

Preparación de la masa

1. Hacer una corona de harina, agregar la grasa y unir con una taza del caldo donde se hirvió el matambre. Unir bien hasta conseguir una masa blanda.

2. Cortar pequeños trozos y realizar bollitos con los mismos. Estirar la masa con un palo de amasar para lograr los discos.

A continuación, hay que rellenar los discos con la pasta, cerrar con 13 repulgues, colocar en una asadera y cocinar en horno de barro durante 15 minutos o en horno convencional a 180° durante 20 minutos.

