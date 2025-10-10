ÑAM!
Hoy en ÑAM, haremos una de las recetas más famosas del norte del país: las empanadas tucumanas. Se trata de un clásico, y es que, si bien son simples en sus ingredientes, se destacan porque son muy sabrosas por la técnica de cocción y el repulgue. Ideal para compartir en una reunión familiar o para vender en una tarde de feria.

Esta receta es para aproximadamente tres docenas. ¡Buen provecho!

INGREDIENTES

  • 1 kg de matambre
  • 200 gr de cebolla blanca
  • 100 gr de cebolla de verdeo
  • 6 huevos duros
  • 1 kg de harina
  • 200 gr de grasa vacuna
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal a gusto
  • Opcional: ají
  • 500 cc de caldo de cocción

ELABORACIÓN

  1. El primer paso será hervir el matambre por 2 horas con sal. Dejar enfriar y picar en dados pequeños. Luego, picar las cebollas blancas.
  2. Colocar en una hornalla una cacerola con aceite y una cucharada de grasa. Agregar la cebolla y rehogar.
  3. Añadir una taza de caldo, la carne picada, el comino, el pimentón y la sal.
  4. Incorporar los huevos duros junto a la cebolla de verdeo.
  5. Retirar del fuego y dejar enfriar.
Preparación de la masa

1. Hacer una corona de harina, agregar la grasa y unir con una taza del caldo donde se hirvió el matambre. Unir bien hasta conseguir una masa blanda.

2. Cortar pequeños trozos y realizar bollitos con los mismos. Estirar la masa con un palo de amasar para lograr los discos.

A continuación, hay que rellenar los discos con la pasta, cerrar con 13 repulgues, colocar en una asadera y cocinar en horno de barro durante 15 minutos o en horno convencional a 180° durante 20 minutos.

Ideal para un día frío y lluvioso: cómo preparar las clásicas tortas fritas

