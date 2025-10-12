ÑAM!
IG: @niam.arg #muyricotodo

El coco es ese ingrediente mágico que transforma cualquier receta en una experiencia tropical. Su aroma, su dulzura natural y su textura única lo vuelven perfecto para postres, bebidas o panes. Cocinar con coco es traer un pedacito de verano a la mesa, sin importar la época del año.

Por eso, hoy en ÑAM haremos una receta fácil y rica de budín de coco

INGREDIENTES

- 70 g de manteca blanda

- 150 g de azúcar

- 50 g de pasas de uva o chips de chocolate

- 2 huevos

- 50 g de harina 0000

- 150 g de coco rallado

Una receta con todo el sabor del coco.
- 1 cucharadita de polvo de hornear

- 1 pizca de sal

- 300 cc de leche

- 100 g de dulce de leche repostero

- Budinera tipo budín inglés

PREPARACIÓN

 1.En un bol, batir la manteca con el azúcar y los huevos.

 2. Por otro lado, unir los ingredientes secos: coco rallado, las pasas o chips, la harina, el polvo de hornear y la sal.

 3. Agregar la mitad de los secos al batido. Integrar la mitad de la leche y el resto de los secos. Agregar el resto de la leche.

Fácil de hacer en casa para la hora del té.
4. Volcar la mitad de la preparación en la budinera enmantecada y enharinada. Poner el dulce de leche, en el centro, todo a lo largo. Cubrirlo con el resto de la mezcla.

 5. Cocinarlo de 45 a 50 minutos, en horno precalentado a temperatura moderada.

 6. Retirarlo y dejar enfriar en rejilla hasta servir.

