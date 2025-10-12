Receta de budín de coco
Descubrí cómo preparar una receta fácil y deliciosa con coco, ideal para endulzar tus tardes y sorprender con su sabor fresco y exótico.
El coco es ese ingrediente mágico que transforma cualquier receta en una experiencia tropical. Su aroma, su dulzura natural y su textura única lo vuelven perfecto para postres, bebidas o panes. Cocinar con coco es traer un pedacito de verano a la mesa, sin importar la época del año.
Por eso, hoy en ÑAM haremos una receta fácil y rica de budín de coco
INGREDIENTES
- 70 g de manteca blanda
- 150 g de azúcar
- 50 g de pasas de uva o chips de chocolate
- 2 huevos
- 50 g de harina 0000
- 150 g de coco rallado
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 300 cc de leche
- 100 g de dulce de leche repostero
- Budinera tipo budín inglés
PREPARACIÓN
1.En un bol, batir la manteca con el azúcar y los huevos.
2. Por otro lado, unir los ingredientes secos: coco rallado, las pasas o chips, la harina, el polvo de hornear y la sal.
3. Agregar la mitad de los secos al batido. Integrar la mitad de la leche y el resto de los secos. Agregar el resto de la leche.
4. Volcar la mitad de la preparación en la budinera enmantecada y enharinada. Poner el dulce de leche, en el centro, todo a lo largo. Cubrirlo con el resto de la mezcla.
5. Cocinarlo de 45 a 50 minutos, en horno precalentado a temperatura moderada.
6. Retirarlo y dejar enfriar en rejilla hasta servir.
