El coco es ese ingrediente mágico que transforma cualquier receta en una experiencia tropical. Su aroma, su dulzura natural y su textura única lo vuelven perfecto para postres, bebidas o panes. Cocinar con coco es traer un pedacito de verano a la mesa, sin importar la época del año.

Por eso, hoy en ÑAM haremos una receta fácil y rica de budín de coco

INGREDIENTES

- 70 g de manteca blanda

- 150 g de azúcar

- 50 g de pasas de uva o chips de chocolate

- 2 huevos

- 50 g de harina 0000

- 150 g de coco rallado

- 1 cucharadita de polvo de hornear

- 1 pizca de sal

- 300 cc de leche

- 100 g de dulce de leche repostero

- Budinera tipo budín inglés

PREPARACIÓN

1.En un bol, batir la manteca con el azúcar y los huevos.

2. Por otro lado, unir los ingredientes secos: coco rallado, las pasas o chips, la harina, el polvo de hornear y la sal.

3. Agregar la mitad de los secos al batido. Integrar la mitad de la leche y el resto de los secos. Agregar el resto de la leche.

4. Volcar la mitad de la preparación en la budinera enmantecada y enharinada. Poner el dulce de leche, en el centro, todo a lo largo. Cubrirlo con el resto de la mezcla.

5. Cocinarlo de 45 a 50 minutos, en horno precalentado a temperatura moderada.

6. Retirarlo y dejar enfriar en rejilla hasta servir.

