El potasio es un mineral fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo, en particular para mantener bajo control la presión arterial y regular el equilibrio de líquidos. Entre las frutas, la banana destaca por su alto aporte de este nutriente, lo que la convierte en una aliada clave en la prevención de la hipertensión y de diversas enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA ), una banana mediana contiene alrededor de 422 miligramos de potasio , lo que representa una porción significativa de la ingesta diaria recomendada para un adulto y la posiciona entre las fuentes naturales más accesibles de este mineral.

Además del potasio, una banana de tamaño medio aporta aproximadamente 27 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra dietética y unas 105 calorías. También provee magnesio, vitamina B6, vitamina C y antioxidantes, con bajo contenido en grasas y sin colesterol ni sodio, según informes de la FAO.

El potasio cumple un rol clave en el equilibrio de líquidos en las células y en el funcionamiento muscular. Contribuye a prevenir calambres y favorece la recuperación tras la actividad física. La American Heart Association subraya que este mineral ayuda a contrarrestar los efectos del sodio y contribuye a reducir la presión arterial, motivo por el cual la banana se incluye en planes de alimentación orientados al cuidado cardiovascular.

¿Cuántas bananas se pueden comer por día?

El reconocimiento de la banana como alimento funcional abre el interrogante sobre cuál es la cantidad ideal para su consumo diario. Si bien no hay una cifra única aplicable a todos, los especialistas coinciden en que debe adaptarse a factores como la edad, la actividad física y la presencia de enfermedades renales o metabólicas.

En general, las guías nutricionales recomiendan incorporar entre una y dos bananas medianas al día en personas sanas, cantidad que permite aprovechar sus nutrientes sin exceder los valores recomendados de potasio. La Mayo Clinic remarca que incluso una banana diaria es suficiente para favorecer el bienestar y ayudar a mantener la presión arterial en niveles saludables.

En el caso de personas con alta exigencia física, nutricionistas deportivos señalan que puede aumentarse a tres unidades diarias en períodos de entrenamiento intenso, dado que las necesidades de potasio y carbohidratos crecen por la pérdida de líquidos y minerales a través de la sudoración. En esos escenarios, la banana resulta un alimento de rápida absorción y eficaz para reponer electrolitos.

Los principales nutrientes que aportan (por cada unidad mediana, aprox. 118 g):

Potasio: ~422 mg → fundamental para la presión arterial, el sistema nervioso y muscular.

Carbohidratos: ~27 g → principalmente azúcares naturales y almidones, brindan energía rápida.

Fibra dietética: ~3 g → mejora la digestión, ayuda a la saciedad y regula el tránsito intestinal.

Vitamina B6 (piridoxina): cubre más del 20% de la recomendación diaria, esencial para el metabolismo de proteínas y la función cerebral.

Vitamina C: antioxidante que fortalece defensas y favorece la absorción de hierro.

Magnesio: ayuda en la función muscular, nerviosa y en la salud ósea.

Manganeso: contribuye al metabolismo y protección celular.

Antioxidantes: como la dopamina y catequinas, que ayudan a reducir el estrés oxidativo.

Bajo en grasa y sin colesterol.

Sodio: prácticamente inexistente (bueno para la presión arterial).

En cuanto a energía, una banana mediana tiene unas 105 calorías, lo que la convierte en un snack nutritivo y liviano.

