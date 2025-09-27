Si hablamos de clásicos que nunca fallan, la milanesa de pollo a la parmesana se lleva todos los aplausos. Crujiente por fuera, tierna por dentro y coronada con salsa de tomate y queso gratinado, es ese plato que convierte una comida común en un festín digno de restaurante.

Es ideal para un almuerzo familiar, una cena con amigos o para esos días en que querés hacer rico pero sin muchas vueltas.

INGREDIENTES

2 supremas de pollo

Un huevo batido

130 gr. de harina

100 gr. de pan rallado

aceite vegetal

50 gr. de manteca.

Ideal para un día frío y lluvioso: cómo preparar las clásicas tortas fritas

250 ml. de leche entera

125 gr. de queso mozzarella

50 gr. de queso cheddar

50 gr. de queso parmesano

ELABORACION

1.El primer paso será aplanar el pollo con un rodillo. A continuación, hay que colocar 100 gr. de harina, el huevo y pan rallado en tres recipientes separados, y pasar el pollo en primer lugar por la harina, luego por el huevo y por último, por el pan rallado. Cubrir muy bien de ambos lados.

2. El siguiente paso será colocar una bandeja poco profunda a fuego medio-alto y agregar suficiente aceite vegetal para freír el pollo, alrededor de una pulgada.

3. Freír hasta que estén dorados, unos 4 minutos. Con mucho cuidado, usando pinzas, retirar el pollo del aceite, colocar en una bandeja de horno y reservar. Poner a precalentar el horno a 180.

Tortas fritas de la abuela: el secreto argentino para el mate perfecto

4. Para la salsa. En una cacerola mediana a fuego medio, agregar la mantequilla y dejar que se derrita. Una vez derretida, agregar la harina y mezclar hasta que todo se incorpore. Apagar el fuego y comenzar a batir agregando la leche hasta que se incorpore y la salsa haya espesado. Salpimentar a gusto.

5. Colocar sobre el pollo en la bandeja, encima colocar una capa de las rodajas de mozzarella, y verter la salsa bechamel sobre la mozzarella y cubrir con el queso rallado.

6.Colocar en el horno caliente hasta que las milanesas estén bien cocidas.

La receta de un "buen locro" para el 1 de mayo: ¿qué ingredientes lleva y cuánto cuesta en Comodoro?

SEGUINOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨‍🍳



Con información de Tastemade, editada y redactada por un periodista de ADNSUR