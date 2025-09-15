Las empanadas de pollo al verdeo se convirtieron en una de las variantes más elegidas a la hora de compartir una comida en familia o con amigos.

Se trata de una receta práctica que combina lo tradicional con un toque fresco de cebolla de verdeo, ideal para quienes buscan un sabor distinto sin perder la esencia de lo casero.

INGREDIENTES

500 gramos de pollo cocido sin condimentar

Entre 5 y 6 cebollitas de verdeo, según tamaño

150 gramos de queso en hebras

50 gramos de queso rallado

500 cc. de leche

100 gramos de harina 0000

sal a gusto

5 cucharadas de aceite

170 cc de crema de leche

1 cucharada de azúcar

20 a 24 discos de empanadas tamaño normal o 18 rotiseras.

ELABORACIÓN

1. El primer paso será cortar la parte blanca de las cebollas de verdeo en rodajitas finas. Reservar la parte verde. Las ponemos a rehogar con el aceite a fuego medio a fuerte. Agregamos el azúcar y removemos.

Budín de lentejas y chocolate

2. A continuación, habrá que agregar la harina y removemos con cuchara de madera. Bajamos el fuego, mientras vamos añadiendo de a poco la leche, y removemos constantemente para evitar grumos.

3. Terminada de agregar la leche, cocinamos un minuto a fuego suave. Tiene que quedar una pasta espesa.

4. Ya con el fuego apagado incorporamos la crema de leche, y mezclamos. Luego agregamos el queso rallado, el pollo, la parte verde de un poco de la cebolla de verdeo cortada en rodajitas finas, el queso en hebras y finalmente, mezclamos bien. Salpimentar. Dejar enfriar.

Ideal para un día frío y lluvioso: cómo preparar las clásicas tortas fritas

5. Armamos las empandas colocando una cucharada sopera en medio, doblamos al medio, sellamos los bordes y hacemos el repulgue elegido.

6. Las llevamos a horno super fuerte, bien pre calentado. Las dejamos hasta que doren un poquito y listo.

SEGUINOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨‍🍳

Con información de caserissimo.com, editada y redactada por un periodista de ADNSUR