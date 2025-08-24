Cómo hacer waffles caseros perfectos: receta rápida
Son una alternativa práctica y deliciosa para salir de la rutina del pan o de las galletitas de paquete. Fáciles de preparar y muy versátiles, se adaptan tanto a opciones dulces como saladas para disfrutar en el desayuno o en la merienda.
Si estás cansado de desayunar siempre lo mismo, como pan o galletitas de paquete, los waffles caseros son una opción riquísima y fácil para variar tu mesa. Con una masa esponjosa y un exterior crocante, se convierten en una alternativa versátil que podés acompañar tanto con dulce como con salado.
Además, prepararlos en casa te permite elegir ingredientes más frescos y saludables, logrando un desayuno o merienda distinto, sin caer en la rutina.
INGREDIENTES
- 2 tazas de harina de trigo.
- 2 cucharadas de azúcar.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1/2 cucharadita de sal.
- 2 huevos grandes.
- 1 1/2 tazas de leche.
- 1/2 taza de mantequilla derretida.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
ELABORACIÓN
1. El primer paso será buscar un bol grande, y mezclar ahí los ingredientes secos: harina, azúcar, polvo de hornear y sal. Mientras tanto, poner a calentar la waflera (El truco para quienes no tienen waflera es usar una sandwichera )
2.En otro recipiente, bate los huevos y luego añade la leche, la mantequilla derretida y el extracto de vainilla. Mezcla bien.
3. Verter los ingredientes húmedos sobre los secos y mezcla suavemente hasta que estén justo combinados. La masa debe tener algunos grumos.
4.Volcar la cantidad adecuada de masa en el centro de la wafflera caliente y cocina según las instrucciones del aparato o hasta que los waffles estén dorados y crujientes.
5. Finalmente, sirve inmediatamente con tus toppings favoritos como dulce de leche, miel, frutas frescas o crema batida.
