Si estás cansado de desayunar siempre lo mismo, como pan o galletitas de paquete, los waffles caseros son una opción riquísima y fácil para variar tu mesa. Con una masa esponjosa y un exterior crocante, se convierten en una alternativa versátil que podés acompañar tanto con dulce como con salado. 

Además, prepararlos en casa te permite elegir ingredientes más frescos y saludables, logrando un desayuno o merienda distinto, sin caer en la rutina.

INGREDIENTES

  • 2 tazas de harina de trigo.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • 1 cucharada de polvo de hornear.
  • 1/2 cucharadita de sal.
  • 2 huevos grandes.
  • 1 1/2 tazas de leche.
  • 1/2 taza de mantequilla derretida.
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla.

ELABORACIÓN

1. El primer paso será buscar un bol grande, y mezclar ahí los ingredientes secos: harina, azúcar, polvo de hornear y sal. Mientras tanto, poner a calentar la waflera (El truco para quienes no tienen waflera es usar una sandwichera )

2.En otro recipiente, bate los huevos y luego añade la leche, la mantequilla derretida y el extracto de vainilla. Mezcla bien.

3. Verter los ingredientes húmedos sobre los secos y mezcla suavemente hasta que estén justo combinados. La masa debe tener algunos grumos.

4.Volcar la cantidad adecuada de masa en el centro de la wafflera caliente y cocina según las instrucciones del aparato o hasta que los waffles estén dorados y crujientes.

5. Finalmente, sirve inmediatamente con tus toppings favoritos como dulce de leche, miel, frutas frescas o crema batida.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

