Comer pasta sin engordar: el secreto de los italianos según un cirujano bariátrico

La pasta es un alimento muy presente en la dieta de los argentinos, con un consumo promedio de 9 kilos por persona al año. Sin embargo, muchas personas la consideran poco adecuada para quienes buscan perder peso. ¿Pero es esto realmente cierto, o se trata de un mito?

A pesar de ser uno de los platos más emblemáticos de su cocina, los italianos no suelen aumentar de peso por consumir pasta. Según explica el cirujano bariátrico, Leonardo Rejón, de la Clínica Lugo en Maracay, Venezuela, el secreto está en la forma en que la preparan.

La pasta, por sí sola, no es necesariamente un obstáculo para mantener un peso saludable; todo depende de los ingredientes que se usen, las porciones y el modo de cocción. Y es que contenido de hidratos de carbono no implica automáticamente un aumento de peso si se consume de manera equilibrada.

LA CLAVE: La Cocción

Rejón, explicó a través de su cuenta de Instagram, que los italianos no engordan al comer pasta, porque la cocinan al dente. Este tipo de cocción tarda más en absorber el almidón y se convierte en fibra. "Por eso los italianos que comen la pasta al dente, no la asimilan toda, no engordan", indicó

Por lo que si uno consume fideos de esta manera, mejora la digestión y se estabiliza la glucosa en sangre, por lo que no es necesario dejar de comerlo para adelgazar, ya que es una gran fuente de energía y carbohidratos.

Y es que la pasta al dente tarda más tiempo en digerirse, por lo que el estómago tarda más tiempo en sentirse con hambre, puesto que la sensación de saciedad se prolonga durante más tiempo. Por otra parte, las proteínas son el macronutriente que mayor sensación de saciedad aportan, por lo que combinarlas con los carbohidratos puede ser la opción idónea.

“Es la mejor forma de comer pasta”, afirmó el cirujano bariátrico

Por el contrario, al comer la pasta más cocinada o blanda se asimila más rápidamente el almidón en el organismo, y así produce un índice glucémico alto y, por lo tanto, engorda más. Mientras que con la pasta al dente, el almidón no termina de absorberse y se evitan picos elevados de glucosa en sangre, lo que contribuye a un mejor metabolismo y control del peso.

