El budín de naranja es una de esas recetas tradicionales que conquistan por su simpleza y sabor inconfundible. Con pocos ingredientes y en pocos pasos, se puede preparar un bizcocho esponjoso, húmedo y lleno de aroma cítrico, ideal para acompañar desayunos, meriendas o como postre después de una comida.

 Su versatilidad lo convierte en una opción perfecta tanto para disfrutar en familia como para agasajar a invitados, ya que admite diferentes variantes: con glaseado, con chips de chocolate o con semillas de amapola.

Una buena opción para aprovechar las naranjas y comer algo rico hecho en casa.
INGREDIENTES

- 2 naranjas

- 2 tazas de harina leudante (o harina común + 2 cditas. de polvo para hornear)

-Una taza de azúcar

-3 huevos

-Una taza de aceite neutro (de girasol o maíz)

ELABORACIÓN 

1.El primer paso será batir los huevos con el azúcar hasta lograr que estén espumosos y cremosos. En paralelo, vamos a precalentar el horno a 180º. 

2. Vamos a sumar una de las tazas de harina y mezclaremos hasta integrar todo muy bien.  Sumaremos la taza de aceite y vamos a seguir removiendo. 

Rico, fácil y casero
3. Incorporar la cáscara rallada y el jugo de las 2 naranjas. E incorporamos la última taza de harina hasta unir muy bien sin que se formen grumos.

4. Finalmente, volcamos la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada para llevar al horno por 45 minutos o hasta que esté dorada.

Con información de Paulina Cocina, editada y redactada por un periodista de ADNSUR

