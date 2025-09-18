Budín de naranja
Un clásico casero que nunca falla: el budín de naranja es esponjoso, aromático y perfecto para acompañar el mate, el café o una merienda especial.
El budín de naranja es una de esas recetas tradicionales que conquistan por su simpleza y sabor inconfundible. Con pocos ingredientes y en pocos pasos, se puede preparar un bizcocho esponjoso, húmedo y lleno de aroma cítrico, ideal para acompañar desayunos, meriendas o como postre después de una comida.
Su versatilidad lo convierte en una opción perfecta tanto para disfrutar en familia como para agasajar a invitados, ya que admite diferentes variantes: con glaseado, con chips de chocolate o con semillas de amapola.
INGREDIENTES
- 2 naranjas
- 2 tazas de harina leudante (o harina común + 2 cditas. de polvo para hornear)
-Una taza de azúcar
-3 huevos
-Una taza de aceite neutro (de girasol o maíz)
ELABORACIÓN
1.El primer paso será batir los huevos con el azúcar hasta lograr que estén espumosos y cremosos. En paralelo, vamos a precalentar el horno a 180º.
2. Vamos a sumar una de las tazas de harina y mezclaremos hasta integrar todo muy bien. Sumaremos la taza de aceite y vamos a seguir removiendo.
3. Incorporar la cáscara rallada y el jugo de las 2 naranjas. E incorporamos la última taza de harina hasta unir muy bien sin que se formen grumos.
4. Finalmente, volcamos la mezcla en una budinera enmantecada y enharinada para llevar al horno por 45 minutos o hasta que esté dorada.
SEGUINOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨🍳
Con información de Paulina Cocina, editada y redactada por un periodista de ADNSUR