#muyricotodo

Este budín de lentejas y chocolate es la prueba de que lo saludable también puede ser irresistiblemente rico. Con una textura húmeda, suave y un intenso sabor a cacao, aporta proteínas vegetales, fibra y nutrientes sin perder el encanto de un postre clásico. 

Es una receta ideal para sorprender en la merienda, acompañar con un café o incluso animarse a servir como un postre distinto, perfecto para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de darse un gusto.

Una opción diferente para tus desayunos o meriendas.
Unsplash.com

INGREDIENTES

  • Manteca 150 grs
  • Azúcar 300 grs
  • Lenteja 300 grs
  • Miel 1 cda
  • Esencia de vainilla 1 cda
  • Huevo 3
  • Harina leudante 250 grs
  • Bicarbonato 1 cdta
  • Cacao amargo 3 cdas
  • Sal 1 cdta
  • Dulce de leche repostero c/n

ELABORACIÓN

1.Lo primero será batir en un bol la manteca con el azúcar hasta cremar, agregar los huevos de a uno, siempre batiendo y cuando está integrada la mezcla incorporar la miel y la esencia.

2.Luego, sumar las lentejas hervidas y hechas puré e integrar también con batidora.

Una manera de comer más saludable.
unsplash.com

3.Ahora, incorporar los secos (la harina mezclada con el bicarbonato, sal y el cacao), también batiendo.

4.Colocar la mezcla en budinera enmantecada y cocer al horno medio precalentado por 45 minutos.

Ñam (@niam.arg)
