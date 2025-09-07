Este budín de lentejas y chocolate es la prueba de que lo saludable también puede ser irresistiblemente rico. Con una textura húmeda, suave y un intenso sabor a cacao, aporta proteínas vegetales, fibra y nutrientes sin perder el encanto de un postre clásico.

Es una receta ideal para sorprender en la merienda, acompañar con un café o incluso animarse a servir como un postre distinto, perfecto para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de darse un gusto.

INGREDIENTES

Manteca 150 grs

Azúcar 300 grs

Lenteja 300 grs

Miel 1 cda

Esencia de vainilla 1 cda

Huevo 3

Harina leudante 250 grs

Bicarbonato 1 cdta

Cacao amargo 3 cdas

Sal 1 cdta

Dulce de leche repostero c/n

ELABORACIÓN

1.Lo primero será batir en un bol la manteca con el azúcar hasta cremar, agregar los huevos de a uno, siempre batiendo y cuando está integrada la mezcla incorporar la miel y la esencia.

2.Luego, sumar las lentejas hervidas y hechas puré e integrar también con batidora.

3.Ahora, incorporar los secos (la harina mezclada con el bicarbonato, sal y el cacao), también batiendo.

4.Colocar la mezcla en budinera enmantecada y cocer al horno medio precalentado por 45 minutos.

