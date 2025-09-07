Budín de lentejas y chocolate
Una opción húmeda, nutritiva y deliciosa que combina la suavidad del cacao con las proteínas vegetales de las lentejas. Ideal para quienes buscan un postre saludable sin renunciar al sabor.
Este budín de lentejas y chocolate es la prueba de que lo saludable también puede ser irresistiblemente rico. Con una textura húmeda, suave y un intenso sabor a cacao, aporta proteínas vegetales, fibra y nutrientes sin perder el encanto de un postre clásico.
Es una receta ideal para sorprender en la merienda, acompañar con un café o incluso animarse a servir como un postre distinto, perfecto para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de darse un gusto.
INGREDIENTES
- Manteca 150 grs
- Azúcar 300 grs
- Lenteja 300 grs
- Miel 1 cda
- Esencia de vainilla 1 cda
- Huevo 3
- Harina leudante 250 grs
- Bicarbonato 1 cdta
- Cacao amargo 3 cdas
- Sal 1 cdta
- Dulce de leche repostero c/n
ELABORACIÓN
1.Lo primero será batir en un bol la manteca con el azúcar hasta cremar, agregar los huevos de a uno, siempre batiendo y cuando está integrada la mezcla incorporar la miel y la esencia.
2.Luego, sumar las lentejas hervidas y hechas puré e integrar también con batidora.
3.Ahora, incorporar los secos (la harina mezclada con el bicarbonato, sal y el cacao), también batiendo.
4.Colocar la mezcla en budinera enmantecada y cocer al horno medio precalentado por 45 minutos.
Con información de Cocineros Argentinos, editada y redactada por un periodista de ADNSUR