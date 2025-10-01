El bizcochuelo de leche es de esas recetas que huelen a infancia y a meriendas en casa de la abuela. Esponjoso, suave y con un sabor delicado, se prepara con ingredientes simples que siempre tenemos a mano.

Es perfecto para acompañar un café con leche, rellenar con dulce de leche o disfrutar tal cual, recién salido del horno; es un clásico que nunca pasa de moda.

INGREDIENTES

3 huevos grandes.

200 g de azúcar (1 taza).

200 ml de leche (1 taza).

80 g de manteca o mantequilla (aproximadamente 4 cucharadas).

250 g de harina leudante (o 250 g de harina común + 1 cucharada de polvo de hornear).

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Una pizca de sal.

ELABORACIÓN

1- El primer paso será buscar un bol amplio. Ahí vamos a batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa, clara y con volumen. Mientras tanto, vamos a precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde redondo de 22-24 cm enmantecado y enharinado.

2- En una cacerola pequeña, calentar la leche junto con la manteca hasta que esta se derrita completamente, sin que llegue a hervir.

3- Incorporar la leche caliente a la mezcla de huevos y azúcar en forma gradual, batiendo constantemente para mantener la aireación.

4- Agregar la harina leudante tamizada (o la mezcla de harina común con polvo de hornear) y la pizca de sal, integrando con movimientos envolventes.

5- Añadir esencia de vainilla o ralladura de limón, si se desea aromatizar la preparación.

6- Verter la mezcla en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro este salga limpio.

7- Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos en el molde y desmoldar sobre una rejilla hasta que enfríe completamente.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR