Bizcochuelo de leche
Esponjoso, simple y casero: el bizcochuelo que convierte cualquier tarde en un momento dulce.
El bizcochuelo de leche es de esas recetas que huelen a infancia y a meriendas en casa de la abuela. Esponjoso, suave y con un sabor delicado, se prepara con ingredientes simples que siempre tenemos a mano.
Es perfecto para acompañar un café con leche, rellenar con dulce de leche o disfrutar tal cual, recién salido del horno; es un clásico que nunca pasa de moda.
INGREDIENTES
- 3 huevos grandes.
- 200 g de azúcar (1 taza).
- 200 ml de leche (1 taza).
- 80 g de manteca o mantequilla (aproximadamente 4 cucharadas).
- 250 g de harina leudante (o 250 g de harina común + 1 cucharada de polvo de hornear).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
- Una pizca de sal.
ELABORACIÓN
1- El primer paso será buscar un bol amplio. Ahí vamos a batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa, clara y con volumen. Mientras tanto, vamos a precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde redondo de 22-24 cm enmantecado y enharinado.
2- En una cacerola pequeña, calentar la leche junto con la manteca hasta que esta se derrita completamente, sin que llegue a hervir.
3- Incorporar la leche caliente a la mezcla de huevos y azúcar en forma gradual, batiendo constantemente para mantener la aireación.
4- Agregar la harina leudante tamizada (o la mezcla de harina común con polvo de hornear) y la pizca de sal, integrando con movimientos envolventes.
5- Añadir esencia de vainilla o ralladura de limón, si se desea aromatizar la preparación.
6- Verter la mezcla en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro este salga limpio.
7- Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos en el molde y desmoldar sobre una rejilla hasta que enfríe completamente.
SÍGUENOS EN INSTAGRAM PARA MÁS RECETAS 👨🍳
Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR