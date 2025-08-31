Si te gustan las pastas caseras pero no tenés mucho tiempo ni experiencia amasando, esta receta es ideal. Con unas simples tapas de empanadas podés armar unos agnolottis express, ricos y caseros, en muy pocos pasos. Una opción práctica, económica y con un resultado delicioso que sorprende a todos en la mesa.

Solo hay que elegir el relleno —puede ser de ricota, jamón y queso, verduras salteadas o lo que tengas en la heladera—, cerrar bien los bordes y en minutos tendrás una tanda de agnolottis caseros que parecen salidos de una trattoria.

INGREDIENTES

- Una docena de tapas de empanadas.

- Una calabaza mediana.

- 250 gramos de mozzarella.

- 100 gramos de nuez picada (a elección).

-1 huevo.

- Sal y pimienta a gusto.

- 350 cc de crema de leche.

ELABORACIÓN

- Precalentar el horno 180 grados.

- Poner en una asadera la calabaza cortada a la mitad, salpimentar y poner al horno hasta que esté blanda Se puede ir agregando agua en pequeñas cantidades a la asadera para que no se queme.

- Ahuecar la calabaza y hacer un puré. Dejar enfriar.

- Cuando el puré esté frío, colocar la mozzarella en pequeños cubos y agregar las nueces picadas. Mezclar todo.

- Una vez que se tiene el relleno listo, proceder al armado de la pasta. Pintar los bordes de cada tapa con huevo, esto evitará que se abran.

- Luego colocar en relleno y cerrar como una empanada, pero sin repulgar. Cuando esté cerrada se une punta con punta y eso hará que queden los bordes para arriba. Reservar en una fuente con harina.

- Una vez listos, hervir el agua para la pasta y ubicarlos sin que se amontonen. Se deben hervir aproximadamente por 12 minutos.

- Mientras se cocinan usar una sartén o wok para cocinar la crema, no es necesario poner aceite. Se puede condimentar como guste.

- Cuando las pastas están listas, colar y colocarlas en la crema caliente unos minutos para mezclarlas.

