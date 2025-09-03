ÑAM!
Un clásica de Italia: Salsa amatriciana para pastas
Con una combinación única de simplicidad y carácter, la amatriciana resume la esencia de la cocina italiana: pocos ingredientes, sabores potentes y una tradición que se mantiene vigente desde hace siglos.
Pocos platos representan tan bien la tradición culinaria italiana como la salsa amatriciana. Originaria de la pequeña localidad de Amatrice, en la región del Lacio, esta receta se ganó un lugar privilegiado en la mesa mediterránea gracias a su sencillez y a la intensidad de sus sabores.
Con apenas tres ingredientes básicos —guanciale, tomate y queso pecorino romano—, la preparación se convirtió en un emblema de la cocina popular que hoy trasciende fronteras y se reproduce en restaurantes y hogares de todo el mundo.
Ideal para un día frío y lluvioso: cómo preparar las clásicas tortas fritas
INGREDIENTES
- Lata de tomates enteros pelados, 1
- Aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas
- Panceta, cortada en cubitos, 150 g
- Perejil fresco finamente picado, 1 cucharada
- Ajo picado, 3 dientes
- Fideos bucatini o espaguetis, cocidos hasta que estén al dente, 400 g
- Aji molido, 1 cucharadita
- Sal y pimienta recién molida, a gusto
- Albahaca fresca, 6 hojas picadas
- Queso paramesano o pecorino rallado, 150 g
ELABORACIÓN
- Procesar los tomates en un procesador de alimentos en una licuadora hasta obtener una pasta cremosa suave y homogénea.
- En una sartén grande calentar el aceite de oliva a fuego medio-alto. Agregar las fetas de panceta y saltearlas durante 5 a 7 minutos, hasta que se doren.
- Agregar el ajo, el ají molido y saltear 1 minuto. Volcar los tomates triturados, la albahaca y la sal y pimienta al gusto.
- Reducir el fuego a medio-bajo y revolver bien con una cuchara de madera. Cocinar, sin tapar, durante 15 minutos o hasta que la salsa se oscurezca y espese.
- Mezclar la salsa amatriciana con pasta recién cocida y servirla con una pizca de perejil , queso y un chorrito de aceite de oliva.
