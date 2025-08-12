La infusión más consumida en Argentina es, sin lugar a dudas, el tradicional mate, fiel compañero durante todo el día y a toda hora. Sin embargo, siempre surge una duda: ¿pueden contarse dentro de los 2 litros de agua que se sugieren ingerir diariamente?

Los especialistas coinciden en que la infusión suma volumen de agua —alrededor del 99% de su contenido es líquido—, pero no reemplaza completamente al agua natural.

Esto se debe a que el mate contiene cafeína, un diurético leve que incrementa la producción de orina sin generar deshidratación significativa en consumidores habituales.

Por eso, los especialistas aconsejan combinar el consumo de mate con vasos de agua a lo largo del día, para mantener una hidratación adecuada y aprovechar las propiedades de la yerba.

Qué es lo que dicen los expertos

Las investigaciones indican que el líquido de las infusiones, incluido el mate, puede contribuir a la hidratación de forma similar a otras bebidas, siempre que la cafeína se consuma en cantidades moderadas.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomiendan una ingesta diaria de 2 litros para mujeres y 2,5 litros para hombres, contabilizando agua y otras fuentes de líquidos.

No obstante, especialistas advierten que basar la hidratación únicamente en mates podría generar un aporte insuficiente de electrolitos si no se complementa con agua pura.

Además, la temperatura elevada del mate puede aumentar la sudoración y, con ella, la necesidad de más líquidos. La clave, concluyen, es variar las bebidas y escuchar la sed como indicador fisiológico de ajuste, según publica Clarín.

Beneficios del mate

Antioxidante natural rico en polifenoles: neutraliza radicales libres y ayuda a retrasar el envejecimiento celular.

Fuente moderada de cafeína de liberación gradual: incrementa la alerta sin el pico brusco del café, lo que favorece la concentración sostenida.

Mejora el perfil lipídico al elevar el colesterol HDL y reducir el LDL, apoyando la salud cardiovascular.

Favorece la circulación y protege el corazón gracias a sus compuestos fenólicos y a su acción vasodilatadora ligera.

Aporta vitaminas B1, B2 y minerales como potasio y magnesio, esenciales para el metabolismo energético.

Estimula la termogénesis, lo que puede ayudar en estrategias de control de peso.

Contribuye a la digestión por su leve efecto laxante y capacidad prebiótica, al favorecer el crecimiento de bacterias benéficas.

Refuerza el sistema de defensa al modular respuestas inflamatorias y aportar compuestos bioactivos.

¿Cuántos litros de agua recomiendan beber por día?

El sitio web especializado Mayo Clinic indica que adultos sanos necesitan, en promedio, 3,7 L de líquidos los hombres y 2,7 L las mujeres, incluyendo alimentos y bebidas. Esto equivale a unos 2 L de agua pura, cifra que la población general utiliza como guía práctica.

Alrededor del 20 % de esa cuota proviene de los alimentos, sobre todo frutas y verduras, mientras que el 80 % restante llega vía bebidas.

Factores como clima, actividad física, embarazo o lactancia pueden elevar la necesidad de líquidos por encima de esos valores. Por ello, los nutricionistas aconsejan atender la sed y observar el color de la orina: cuanto más claro, mejor indicador de hidratación adecuada

