La vitamina C es esencial para el organismo: fortalece el sistema inmunológico, mejora la absorción de hierro, favorece la cicatrización y funciona como un potente antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento celular.

Aunque la naranja es la fruta más asociada con la vitamina C, existen otros alimentos que la superan ampliamente en su contenido. Entre ellos se destacan el kiwi, la guayaba, la frutilla, la papaya, el ananá y los frutos rojos como las moras y arándanos. También algunos cítricos menos comunes, como el pomelo rosado y la mandarina, aportan grandes cantidades.

Los especialistas recomiendan incorporarla a diario mediante una dieta variada y colorida, ya que el cuerpo no la produce ni la almacena en grandes cantidades. Por eso, sumar diferentes frutas ricas en vitamina C es clave para cuidar la salud y potenciar las defensas de manera natural.

Hay varias frutas que superan a la naranja en contenido de vitamina C. Te paso una lista con las más destacadas (aproximado por cada 100 gramos):

Guayaba → hasta 220 mg (más de 4 veces lo de la naranja).

Acerola (cereza de Barbados) → entre 1.500 y 2.000 mg (es la campeona).

Kiwi → alrededor de 90 mg.

Papaya → unos 60 mg.

Frutilla (fresa) → unos 60 mg.

Mango → entre 35 y 60 mg según variedad.

Cassis (grosella negra) → unos 180 mg.

Lichi → alrededor de 70 mg.

Pimientos rojos (aunque no son fruta dulce, sí lo son botánicamente) → entre 120 y 150 mg.

Para comparar: 👉 La naranja suele rondar los 50 mg de vitamina C por cada 100 g.

Los principales beneficios de la vitamina C son:

Refuerza el sistema inmunológico: ayuda a prevenir y acortar la duración de resfríos y otras infecciones.

Favorece la cicatrización: interviene en la formación de colágeno, fundamental para la piel, encías, huesos y vasos sanguíneos.

Mejora la absorción del hierro: especialmente del hierro de origen vegetal, reduciendo el riesgo de anemia.

Es un potente antioxidante: combate los radicales libres, retrasando el envejecimiento celular y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Contribuye a la salud de la piel: ayuda a mantenerla firme, elástica y luminosa.

Protege la salud cardiovascular: al reducir la oxidación del colesterol “malo” y favorecer la elasticidad de las arterias.

