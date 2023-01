En primer lugar, el economista y director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, advierte que la inflación en el corto plazo “no será menor al 5%”: “Si nos quedaran mil pesos del sueldo que no gastamos en el mes, cuando termina vamos a haber perdido un 5%, lo cual es un montón. Tenemos que ser eficientes con la administración del dinero y planificarlo lo más posible”, ejemplifica. ¿Cuál es la principal herramienta para controlar el bolsillo?: “Revisar nuestros ingresos fijos y, una vez que empieza el mes, nuestros gastos. Mirar en qué momento tengo que pagarlos, incluso si puedo cancelarlos hasta un día antes del vencimiento, mejor”, responde el especialista.

Con los números sobre la mesa, la primera instancia para ordenar la economía personal será el armado de un presupuesto. Es el recurso fiel para la fijación de metas financieras.

La gracia del armado presupuestario no solo tiene que ver con la planificación, si no también con tomar conciencia sobre los periodos del año donde se gasta más en servicios públicos, regalos, vacaciones, medicamentos, entre otros ítems. “Argentina es un país en el que la gestión de las finanzas personales es imprescindible. Esta semana se conoció el dato de inflación anual, que fue de casi el 95%. Algunas estimaciones privadas ya están vaticinando que el IPC de este año sería incluso superior al 100% que se evitó durante el año que acaba de terminar.”, advierten desde el equipo de Banza, la app de ahorro e inversiones del grupo financiero Adcap.

Un presupuesto personal exhibe, al menos, tres grandes grupos: ingresos (netos si la empresa descuenta los aportes previsionales e impuestos o brutos si uno es cuentapropista y se encarga de estas deducciones), egresos de dinero y deudas acumuladas. Sobre este último ítem, lo importante será diagramar una suerte de inventario, detallando a quién se le debe, el monto, plazo a pagar y a qué tasa de interés. Las deudas a ponderar son aquellas que tienen mayor tasa de interés, porque muestran proporcionalmente mayor peso en el monto total de la cuota.

Con un panorama de ingresos y gastos claro, es posible pensar en cómo se puede hacer jugar el dinero. Se puede ahorrar, distribuyendo a criterio qué porcentaje apartar, sin que condicione al pago de las necesidades diarias, o se puede invertir, para obtener algún tipo de rendimiento y aumentar -moderadamente- la posición mes a mes.

Dos factores son primordiales para elegir en qué instrumento financiero invertir. El primero es fijar estrategias y horizontes de tiempo: no es lo mismo destinar las ganancias a comprar un auto, que al ahorro para la jubilación, o a saldar una deuda, que tiene un plazo determinado de pago. El segundo está íntimamente vinculado al primero. Se trata de identificarse con uno de los tres perfiles de inversor que existen: conservador (mantiene exigencias mínimas en una inversión y admite bajo riesgo), moderado (busca equilibrio entre estabilidad y crecimiento, acepta riesgo medio) y agresivo (quiere maximizar ganancias, tolera riesgo alto).

En ese sentido, Caprarulo recomienda para inversores conservadores colocar los pesos en un Fondo Común de Inversión (FCI). Se trata de un instrumento formado por los aportes de un grupo de ahorristas que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo, respecto de las inversiones que realizan. Es administrado por un grupo de profesionales que invierten los aportes en distintos instrumentos, como plazo fijo, bonos, acciones, etc.

Al ingresar a un FCI, uno compra pequeñas partes del fondo, denominadas cuotapartes. Sus precios varían diariamente de acuerdo a la fluctuación de los precios de los activos que componen la cartera del Fondo.

Según Caprarulo, un FCI destinado a inversiones de bajo riesgo es el Money Market (mercado de dinero). Técnicamente se denomina “fondo de liquidez inmediata”. Este instrumento no le gana a la inflación, pero sí deposita diariamente en la cuenta los intereses que generó y permite disponer del dinero en todo momento. “Te permite sacar el dinero el mismo día, todos los bancos tienen uno. Podes utilizarlo desde su aplicación o a través de una sociedad de bolsa, porque la diferencia de rendimientos no suele ser muy grande”, explica el economista. El Money Market cobró relevancia con la llegada de las billeteras digitales, como Mercado Pago y Ualá.

Igualmente, el director de Analytica no descarta los plazos fijos como herramienta de inversión, porque la inflación muestra leves signos de desaceleración y el BCRA decidió no bajar la tasa de interés. También, menciona la compra de dólares MEP a través de sociedades de bolsa. “La operación se hace de forma automática, no es necesario comprar los bonos destinados a tal fin y hacerlo por cuenta propia”, aclara.

Por su parte, el grupo financiero Adcap advierte que las finanzas personales “tendrán un complicado telón de fondo y más en un año electoral, que siempre genera volatilidad en el mercado.” Atendiendo al contexto incierto, la recomendación de la consultora para ahorristas conservadores es “armar una cartera balanceada de fondos comunes de inversión”, donde aparece el Money Market, pero también los T+1, que buscan ganarle al plazo fijo. Es optado para inversiones de corto plazo por ahorristas conservadores o moderados. No ofrecen disponibilidad inmediata del dinero, sino en 24 horas, y está compuesto por otros activos distintos al Money Market. Asimismo, destaca el grupo, se espera apetito por “instrumentos de cobertura por inflación y devaluación o con tasa de interés atractivas.”

Por fuera de los fondos, y dependiendo del perfil, el inversor puede sacar provecho del cambio de ciclo que vive el mercado de acciones: el Merval cerró 2022 siendo la bolsa con mejor performance en el mundo, subiendo un 140% en pesos y un 40% en dólares. “Creemos que las mejores oportunidades estarán en el sector energético”, apuntan desde Adcap.