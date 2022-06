El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se presentó esta mañana ante los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

En su declaración sostuvo que no le consta ningún delito en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto en el yacimiento Vaca Muerta y que sus dichos formaron parte de "discrepancias y discusiones políticas".



"En ningún caso me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner", sostuvo el ex ministro al prestar declaración testimonial ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal del caso Carlos Stornelli.





"Si hubiese tenido algún elemento que indicara posibles actos de corrupción los habría denunciado en sede judicial".

Explayandose en su declaración, Kulfas se refirió a l polémico mensaje "off the recors" y admitió que fue él quien redactó los párrafos de dicho informe y que luego distribuyó la prensa de, en ese momento, su Ministerio. Pero aseguró que no lo hizo con intención de que se volviera masivo, según explicaron las fuentes.



"Mis declaraciones hacían referencia a cuestiones de política pública y política industrial y tenían que ver con un conjunto de declaraciones que había realizado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en el acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis, las cuales consideré ofensivas e injustificadas hacia nuestra gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo", aseveró, según surge de la declaración a la que accedió Télam.