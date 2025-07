Una laparoscopia para quitar los famosos cálculos de la vesícula, una cirugía de apéndice programada o la emergencia que impone la guardia cuando llega un paciente en grave estado por alguna patología o un hecho que está más vinculado a la sección policial. Así suelen ser los días de Bárbara Helman, la cirujana emprendedora de Santa Cruz, una mujer que además se dedica a la venta de accesorios de moda y que ahora está explorando una nueva faceta: la organización de un tour de compras al país vecino.

Bárbara, toda su vida se dedicó a la medicina, pero hace un tiempo sintió que era momento de hacer algo nuevo y comenzó a explorar opciones. “Empecé porque tenía tiempo y ganas de hacer algo que no tuviera nada que ver con la salud de una persona”, dice a ADNSUR al respecto. “Podría haber generado otro ingreso, irme al privado, pero quería algo que me generara placer desde otro lado. Y acá estamos”, agrega con una sonrisa que se siente en la voz.

Cambios en Mercado Pago: ya no se podrá transferir dinero con tarjetas de débito

La protagonista de esta historia tiene 44 años, es oriunda de Buenos Aires y, desde 2013, vive en la Patagonia. Por ese entonces, trabajaba en un grupo de cirugía bariátrica al que se sumó luego de hacer la residencia de medicina general, tras recibirse en la UBA.

Su vida pasaba entre bypass y consultorio, hasta que un día renunció y, con casi 30 años, se encontró buscando trabajo por Internet. En esa búsqueda, una solicitud llamó su atención. La convocatoria era para hacer guardias en el sur de la Patagonia, y, como buena aventurera que es, no dudó y armó las maletas.

Taparon un mural de Maradona con la publicidad de una reconocida marca de gaseosas

“Fue un cambio radical en mi vida”, dice Bárbara a la distancia. “Prácticamente en dos meses levanté todo allá y me vine para Perito Moreno, sin conocer, y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento para la ciudad, la región y esta provincia”, dice con gratitud.

Durante 8 años, la cirujana vivió y trabajó en la ciudad de los glaciares. El hospital del pueblo fue su casa, el lugar donde llegó a ser directora y al cual recuerda con mucho cariño: “Hicimos muchas cosas lindas. Abrimos el quirófano, conseguimos una torre de laparoscopia y fue un avance completo porque capitalicé todo lo que pude y lo que traía conmigo”, dice al recordar esa época.

Bárbara asegura que le gustaba Perito Moreno. Estaba cerca de Coyhaique e ir a Chile era una opción rápida que disfrutaba. Sin embargo, hace cuatro años decidió apostar al amor junto a Eugenio Quiroga, el ex vicegobernador de Santa Cruz, y se vino a vivir a Caleta Olivia. Desde entonces, trabaja como cirujana general en el hospital público de la ciudad de Gorosito.

Plazo fijo UVA: cuánto te rinden 100 mil pesos en 3 meses, ¿cerca, o muy por debajo de la inflación?

DEL QUIRÓFANO A EMPRENDER

La cirujana se define como activa, amante de movimiento y la actividad física, pero hace un tiempo sintió que necesitaba algo más, aparte de trabajar en salud, y decidió emprender, sin imaginar todo lo que vendría después.

“Tenía 45 años y entré en una meseta. Tengo muy estandarizada mi profesión, trabajo las horas que tengo que trabajar, me estreso lo que tengo que estresarme y sentía que por la tarde podía hacer algo distinto. Entonces empecé a buscar productos en el exterior, porque me gusta mucho todo lo relacionado con la importación y me encontré con una persona que hace cursos sobre cómo importar lo que quieras. Hice ese curso, y a mí los accesorios siempre me han gustado. No los consumo personalmente, pero creo que tiene que ver con mi profesión, ya que en el quirófano me tengo que quitar los anillos y las pulseras, y decidí hacer un híbrido entre proveedores nacionales e importaciones”.

Los censistas ya tienen fecha de cobro: cuándo tendrán el dinero depositado

Olivia Cruz, como se llama su emprendimiento, empezó con una cajita yendo al hospital. “Era un alhajero más pequeño que una caja de zapatos. Así empecé a vender y a trabajar la marca, y surgió el hashtag ‘cirujana emprendedora’. Pensé: ‘tengo que mostrar de todo un poco, desde una operación hasta las joyas’. Y ahí es donde más éxito tuve, porque hay mucha gente que la vida de una cirujana no la conoce o le genera interés”.

Sus inicios fueron en TikTok, pero hace un tiempo decidió volcarse exclusivamente a Instagram y poco a poco fue creciendo. Bárbara tiene más de 3.400 seguidores y una colección que no podría trasladar por sí sola. Su venta principalmente es online, pero también en su showroom, que funciona en horarios específicos. Por supuesto, las redes sociales, en este sentido, son un buen aliado, y precisamente gracias a Instagram y su comunidad, hace unas semanas surgió la idea de realizar un tour de compras a Coyhaique.

Quiénes eran los trabajadores que murieron en la explosión de la refinería en Plaza Huincul

“Fue por un viaje personal que hicimos con Eugenio. Estaba en Coyhaique, un día feriado, y para generar más engagement, puse que estaba allá. Les dije: ‘Chicas, ¿quieren ver los precios?’, y a todos les interesó. Entonces subí un par de historias sobre los precios y se me llenó la casilla de mensajes de que trajera ropa. El tema es que yo no me dedico a eso; les expliqué que no había sido la intención y ahí, entre charla y charla, surgió la idea: ‘¿Y por qué no las traemos?’. En ese mismo viaje comencé a preguntar quién me acompañaría y así surgió, y armamos una propuesta para poder viajar con gente.” Se abrió oficialmente el proceso de venta de 55 campos convencionales de YPF en toda la región

Bárbara tiene planeados dos viajes de compras a Coyhaique: uno en octubre y otro en época navideña, para quienes quieran comprar ropa o accesorios. Para ello, alquilarán un colectivo y ofrecerán hospedaje en un hotel del centro para estar cerca de todas las tiendas.

“A mucha gente le puede servir un viaje así, en grupo, con asesoramiento y sin tener problemas. Hay muchas mujeres que quizás no tienen la costumbre de subirse al auto, atravesar una frontera, o quizás no tienen el auto adecuado o no quieren manejar. Lo positivo es que, además del viaje, también les ofrezco asesoramiento para que sepan cuál es la franquicia, qué se puede traer, qué no y cómo les conviene pagar: si en pesos argentinos, chilenos o en dólares. Y que no haya errores, porque hay gente que teme al error o a perder tiempo. Y en esto estaría todo solucionado.”

Las claves para ahorrar o invertir en otro año donde los precios no darán tregua

CERCA PERO A VECES LEJANO

Bárbara admite que le sorprende la poca conexión que tiene la comunidad del sur de Chubut y norte de Santa Cruz con Coyhaique, principalmente porque es un destino que queda cerca y es muy lindo.

Por el momento, no sabe cuántas personas viajarán, pero sí ha recibido numerosas consultas. El viaje tiene un valor de 750.000 pesos y se puede pagar en cuotas.

En ese sentido, asegura que “es una experiencia para todos más que un objetivo económico”: un viaje en grupo donde busca explotar otra faceta y seguir creciendo en su marca personal “como cirujana emprendedora”, dice esta mujer que se animó a incursionar en un rubro completamente distinto, pero con convicción y apostando a las redes, el lugar donde el comercio moderno cada vez abre nuevas puertas.

La vecina "de arriba" de Cristina Kirchner habló tras los incidentes: "me daría vergüenza dejar tanta mugre"