La modelo y conductora televisiva Sol Pérez vivió un incomodísimo momento al aire en su programa de Canal 26, cuando se escuchó al aire un fuerte insulto “interno”.

Todo transcurría con normalidad, o al menos con el orden habitual en su programa de todas las noches en el canal de noticias.

Así, en el pase del programa siguiente con el que conducen Gustavo Mura y Javier García, las cosas comenzaron a complicarse, con momentos incómodos de todos los conductores.

“Hay un ruido que me está molestando”, destacó uno de los conductores que hablaba de la crisis por la guerra, mientras ya se escuchaba un murmullo interno.



Un pitbull persiguió a un nene: su mamá falleció del susto

Al mismo tiempo, se escuchaban ruidos molestos, por el supuesto mal uso de micrófonos, mientras empezaba a salir al aire parte de diálogos internos de algún sector del canal.

Ahí, los cuatro hicieron algún comentario porque “se está complicando bastante, estamos con problemas de sonido”.

Pero lo peor fue cuando uno de los conductores, dijo: “a ver si el sonidista nos puede prestar un poco de atención”.

“La concha de tu madre, no soy yo”, gritó alguien, sin saber que salía al aire perfectamente ante la cara de sorpresa de Sol Pérez y sus colegas.

Más allá de la sorpresa de todos, que sospechaban que eso había salido al aire, el tema siguió.

“Trato de seguirte pero no puedo, me resulta bastante difícil. No sé si alguno de ustedes…” dijo otro de los conductores, mientras se esperaba de él una respuesta a un análisis previo.

“¿Qué está hablando este chabón?”, volvió a escucharse, presuntamente del sonidista, que, también para todo el público, murmuró, “ya lo cerré, era el micrófono que estaba ahí”.