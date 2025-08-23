Empezó como un hobby y terminó convirtiéndose en un emprendimiento. Cuando habla de sus embutidos, en la voz de Pedro Óscar García se siente la emoción, el entusiasmo de hacer lo que le gusta y le apasiona. Hace seis años decidió reinventarse, como tantas otras veces, y se metió de lleno en el mundo de los embutidos secos, un rubro que lo llevó a elaborar chorizos y salames de guanaco, un producto exótico para muchos argentinos.

Pedro es oriundo de Santa Cruz, la provincia que en 2024 aprobó por ley la comercialización de carne de guanaco, y la última semana estuvo en la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia y los productos de Fabrica de Embutidos García fueron un éxito.

“Esto, en realidad, empezó como un hobby”, dijo al hablar con este periodista. “La idea era que fuera una ayuda a los ingresos, no crecer tanto, pero, de a poco, me fui metiendo más y más y, como para mí siempre es poco, me comprometí con esto”, agregó con orgullo.

Pedro tiene 59 años y es nativo de Puerto Deseado. Nació y creció entre el pueblo y el campo de su abuelo, un español que se asentó en la zona del Bosque Petrificado de Jaramillo, donde se encuentra el famoso “Volcán Madre e Hija”.

“Ahí pasé mi infancia. Terminaba la escuela y me iba a trabajar; todos los años, en invierno, se carneaba el chancho. Ahí fueron mis primeras incursiones ayudando a mi papá”, recuerda con orgullo.

Durante diez años de su vida, Pedro fue comisionista del pueblo. Era una época distinta, en la que no había cajeros automáticos ni la comunicación que ofrece el siglo XXI. “Fue del 1996 al 2006. Viajaba todos los días a Comodoro a hacer trámites. Era la época en que no teníamos cajeros automáticos en Deseado y había que pagar cuotas, comprar repuestos, todo eso. Viajaba por la mañana y volvía por la tarde, hasta que en 2006 tuve una charla con un carnicero: surgió la propuesta de poner algo y se dio. Tenía 40 años.”

En esa época, Pedro se reinventó como carnicero. Admite que no sabía nada del rubro, pero junto a su socio inició su propia carnicería. Luego continuó solo con un empleado y, poco a poco, comenzó a aprender el oficio.

“Siempre me gusta hacer las cosas lo mejor posible y en la carnicería trabajé muchísimo”, cuenta. “Hubo una época en que trabajaba 35 medias reses por semana; después hice mi propio local, lo amplié y añadí carnicería, verdulería y rotisería como complementos, pero no conseguía carnicero y, como estaba en todos lados, decidí cerrar la carnicería y me dediqué a la rotisería hasta 2019, con el tema de la pandemia”.

Por ese entonces ya elaboraba chorizos para vender en la carnicería. Tenía cinco variedades y una clientela fiel que le compraba su producto, y un día decidió incursionar con el salame. “Probé hacer uno, no salió mal y me entusiasmó. Empecé a probar y a usar distintas técnicas porque no sabía nada. Tenía tres recetas, busqué la mejor, la modifiqué a mi gusto y empecé de a poco porque me empezaron a pedir salames. Después probé con otra variedad de cerdo y me interesó ponerme a hacer fiambres: lomo cocido y lomo horneado, y fui agregando más productos: panceta, jamón crudo, entre otros.”

Pedro reconoce que fueron tiempos de mucha lectura, cursos online y mucha búsqueda, pero todo cambió cuando comenzó a experimentar con el secadero de salame. “Es algo complejo porque tenés que mantener cierta temperatura y cierta humedad para que el hongo blanco del salame crezca y, después, cambiar todos los valores de temperatura y humedad para que empiece a salir la humedad de la carne y se empiece a curar el salame. Era complejo, porque no es fácil mantener las dos cosas, pero fui invirtiendo en programadores, armando algunos yo, y así me construí dos secaderos con los que estoy trabajando hoy, porque decidí cerrar la rotisería y dedicarme a los embutidos en la sala de elaboración que tenía”.

En la actualidad, Pedro tiene más de 20 variedades de embutidos, todos caseros, sin conservantes ni aditivos; pero la gran estrella son los chorizos y salames de guanaco.

“En muchos lugares es una novedad, pero Santa Cruz es la única provincia donde está permitido el consumo, producir algún producto de guanaco y venderlo. Entonces, apuntamos a hacer muchas cosas con guanaco. Hay un frigorífico en Río Gallegos donde te venden el producto ya carneado, sin hueso; con eso trabajás”, dice con orgullo.

Habitualmente, la gente se acerca a su fábrica para comprar sus productos, pero él también participa en exposiciones para que sus embutidos lleguen a otros lugares. “Me gusta interactuar con la gente, participar en eventos y —lo más lindo— es cuando le das al cliente algo para que pruebe y ves la expresión de su cara, sus miradas”, dice con orgullo este carnicero que se reinventó con productos que en muchos lugares de Argentina son casi exóticos y tienen un potencial que puede conquistar más de un paladar.

