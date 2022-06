El usuario de TikTok Chechodavidboffa preparó un video dónde muestra cuánta plata del sueldo termina yendo a manos del trabajador y cuanta al Estado. Y para mostrarlo de la mejor manera lo hizo con un ejemplo real.

En el video contó: "Hace poco contratamos a una empleada en blanco para nuestro local por cinco horas. Mirá los números porque son impresionantes. Ponemos como empleadores todos los meses 82.497 pesos. Eso es lo que sí o sí tenemos que tener apartado para nuestra empleada, mes a mes. ¿Cuánto recibe ella de bolsillo en su cuenta del banco? 51.183 pesos. O sea, hay unos 31 mil pesos que desaparecen en un agujero negro entre lo que ponemos nosotros, y lo que recibe ella".

En ese sentido, se preguntó: "¿Cuánto le descuentan a nuestra empleada? 13.377 pesos. En concepto de jubilación, 6.728 pesos; PAMI 1.835 pesos; Obra Social, 3.098 pesos y el remate del chiste es buenísimo, le descuentan 1.291 y 322, es decir más de 1.614 pesos, del sindicato, siendo que ella no está afiliada al sindicato. No pertenece a ningún sindicato pero igual vienen dos sindicatos a buscar y sacarle plata de su sueldo a pesar de que ella no dio el consentimiento para adherir a ningún sindicato", advirtió.

El usuario describió también a dónde van destinados los aportes patronales: "Y a nosotros, como empleadores, nos descuentan 16.420 pesos. También aportamos 6.100 en concepto de jubilación. Acá habría que hacer un paréntesis porque si nosotros aportamos 6.100 pesos y la empleada 6.700, son casi 13.000 pesos por mes por media jornada. Es mucho dinero y un jubilado gana 33.000 pesos. En el medio hay plata que desaparece".

Finalmente, a modo de conclusión, señaló: "Todos los emprendedores en la Argentina no somos dueños, somos socios. ¿Con quién? Con el Estado argentino, que es un socio un poquito raro. Es un socio que si te va bien, va a venir todos los meses y te va a decir que viene a buscar tus impuestos, los tuyos como emprendedor. ´Vengo a buscar impuestos por lo que vendiste; vengo a buscar impuestos por lo que ganaste; si ganaste mucho, vengo a buscar impuestos por esa ganancia de más que no te esperabas, y si te fue mal, vengo a buscar tus impuestos y por lo que vendiste, y agradecé que te fue mal así no te cobro impuesto a las ganancias. Y si te fue mal, arréglate y avísame cuando te empiece a ir bien, que vengo a buscar el resto de los impuestos".

