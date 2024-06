Conservando la riqueza natural: crean reserva para proteger la colonia de loros más grande del mundo

LEY BASES Y CAPÍTULO FISCAL Menna: “Diputados no puede volver a restituir Ganancias, un tributo no se puede crear por voluntad de una sola Cámara” El vicegobernador de Chubut dio el argumento constitucional por el cual no se puede restituir artículos que fueron rechazados de plano en el Senado. Los gobernadores patagónicos rechazan la restitución de Ganancias y podrían complicar el debate en Diputados.