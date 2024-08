El fiscal pidió 6 años de prisión para Boyero y Palomeque: el 28 de agosto se conocerá el veredicto y la pena aplicada por el tribunal

Ocurrió en Jujuy Horror en una escuela: alumnos de sexto grado intentaron abusar de un nene de 6 años Tras conocerse el hecho, pidieron que los alumnos de 12 y 13 años sean expulsados. "Me rompo el lomo para darle a mi hijo lo que no tuve y enseñarle valores, me duele ver que le hacen esto", dijo el papá.