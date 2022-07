EDICTO

El Juzgado Civil y Comercial No UNO de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Natalia VENTER, JUEZ, Secretaría Uno, a cargo de la Dra. María Agostina Sanna, Secretaria, con asiento en calle Irigoyen No 650, planta baja, de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, en los autos caratulados: “GONZALEZ, Natalia y otra c/ Sucesores de Patricio Valentín SAMANIEGO s/ Sumario (Daños y perjuicios) Expte. N° 19/2020”, y “GONZALEZ, Natalia y otra c/ Sucesores de Patricio Valentín SAMANIEGO y otra s/ Beneficio de litigar sin gastos” Expte. N° 13/2020, cita y emplaza a herederos de Patricio Valentín Samaniego para que dentro del término de CINCO (5) días comparezcan a tomar la intervención que les corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar a la Defensora Oficial de Ausentes para que los represente en él.

-------------------

La emisión se hará de acuerdo a lo previsto por los arts. 147, 148, 149, y 346 del C.P.C.C.Ch. y por el término de DOS (2) días en el Diario “Crónica”, en el “Boletín Oficial” y por los medio digitales “ADN Sur” y “El Patagónico”.

---------

Comodoro Rivadavia, 05 de julio de 2022