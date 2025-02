Por el masivo corte de luz en Chile, el gobierno decretó un toque de queda

Tras cumplirse casi seis horas del corte de suministro eléctrico que afecta a casi todo Chile, el gobierno decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe y toque de queda.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que la restricción de movimiento, que abarca desde la Región de Arica hasta Los Lagos, estará vigente entre las 22 horas y las 6 de la mañana.La secretaria de Estado indicó que las disposiciones se basan en motivos de seguridad para evitar que alguien "se aproveche de la emergencia".

Es de Comodoro, viajó a Puerto Montt y quedó impresionada con los precios de un supermercado

“En vista de que a esta hora se mantiene el corte de energía eléctrica entre las regiones de Arica y Los Lagos, el Presidente de la República ha decidido declarar estado de excepción por catástrofe en todas estas regiones”, dice el comunicado emitido por la funcionaria.

Asimismo, mencionaron que le dieron aviso a las autoridades de las Fuerzas Armadas y se implementaron los decretos correspondientes. “En preparación de esto, se han preparado los despliegues para garantizar la seguridad de las personas. La primera preocupación es dar seguridad a las personas”, sostuvo.

Alerta por un nuevo foco de incendio en un cerro de Bariloche: "Podría ser intencional, se dio en una zona muy alta"

En el contexto de una emergencia no prevista, la ministra enfatizó la existencia de diversos mecanismos que permiten a la ciudadanía solicitar salvoconductos para su desplazamiento, subrayando que, aunque la medida puede resultar incómoda, su implementación busca garantizar la seguridad de todos: "No se quiere generar problemas a nadie, pero es por seguridad que se toman estas medidas", agregó.

"Se ha insistido tanto en que haya un trabajo pronto de recuperación, pero hasta ahora ello no ha sucedido. No ha habido resultado”, expresó, dejando en evidencia que no hay horario de normalización del servicio.