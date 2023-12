El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, participó del acto central por el Día Nacional del Petróleo este miércoles 13 de diciembre, y que se llevó adelante en el Centro de Jubilados y Pensiones de YPF en km3, en Comodoro Rivadavia.

“Es el primer aniversario que me toca asistir como gobernador y no me imagino un día mejor como este, con tantos amigos”, manifestó al tomar la palabra el mandatario provincial.

A continuación, planteó - tras el anuncio de las primeras medidas económicas del Gobierno Nacional - que “vamos a tener que atravesar una crisis, pero sé que la vamos a superar todos juntos. Hay clima para hacerlo, tenemos el acompañamiento de legisladores nacionales y de todos los intendentes".

"Y a parte tenemos algo que es lo más importante, la verdad es que este pueblo y esta provincia, le viene aportando hace más de 100 años más de 300 mil millones de dólares a la Nación”, recordó.

"Y mucho de ese dinero que debería haber vuelto en prestaciones y en obras importantes, se fue en subsidios al conurbano bonaerense, al transporte y en obras faraónicas de AYSA. Y eso es injusto, agregó.

“La devaluación impacta de manera positiva en las arcas, pero genera una pérdida del poder adquisitivo en el sector más vulnerable, sobre todo en los jubilados y eso nos preocupa. Lo que hay que cuidar siempre es a los jubilados. Me preocupa no haber escuchado ninguna medida para ese sector tan vulnerable que aportó toda su vida”, dijo.

El mandatario provincial señaló que "una cosa es la asignación universal por hijo, otra cosa son los medicamentos y el PAMI. Aunque coincidamos en que tenemos que ir hacia el equilibrio fiscal, también nos vamos a plantar y vamos a decir que no, si ese ajuste se quiere hacer con los jubilados. No van a estar solos, toda la comunidad de la provincia de Chubut vamos a velar para cuidarlos a ustedes y entre todos”

"Quiero agradecerles la invitación y más allá de la profunda crisis que estamos atravesando, tenemos un potencial enorme y tenemos que sacarnos ese karma de zona desfavorable y de cuencas maduras. Depende de nosotros crear mayor y mejor trabajo, y que todos esos recursos no se pierdan como se pierden hoy”, concluyó.