♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de mucha energía, pero cuidado con la ansiedad. En el trabajo se vienen oportunidades para demostrar tu capacidad de liderazgo. En el amor, alguien cercano podría darte una sorpresa.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Los astros te invitan a bajar un cambio. Será clave cuidar la economía y evitar gastos impulsivos. En lo sentimental, se abren espacios de diálogo sincero que fortalecerán la pareja.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

La comunicación será tu aliada. Ideal para cerrar acuerdos o iniciar conversaciones importantes. En el amor, la curiosidad te llevará a conectar de manera distinta con tu pareja o con alguien nuevo.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

Semana para priorizar la vida emocional. Podés sentir nostalgia o sensibilidad extra, pero eso te permitirá comprender mejor a los demás. En el amor, habrá gestos que te devolverán la seguridad.

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

. Tu carisma será imán de oportunidades. Sin embargo, evitá las discusiones innecesarias. En el amor, la pasión y la diversión marcarán los días, sobre todo hacia el fin de semana.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Los astros favorecen el orden y la organización. En lo laboral, tu eficiencia será reconocida. En lo sentimental, momentos de complicidad marcarán una diferencia. Excelente semana para planificar.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Semana de decisiones importantes. Es posible que debas elegir entre caminos distintos, tanto en lo laboral como en lo personal. En el amor, tu encanto natural atraerá a más de una mirada.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

La intensidad emocional será fuerte, pero bien canalizada puede ser muy positiva. En el trabajo, habrá posibilidades de transformación. En el amor, se activa una etapa de mayor compromiso.

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

La energía te impulsa a moverte y buscar nuevas experiencias. En lo laboral, será momento de abrir horizontes. En lo sentimental, la espontaneidad dará lugar a momentos memorables.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Semana clave para enfocarte en metas a largo plazo. Puede que sientas presión, pero tu constancia te dará frutos. En el amor, la madurez y la paciencia serán fundamentales.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Semana de creatividad y nuevas ideas. En lo laboral, tus propuestas innovadoras serán escuchadas. En el amor, el deseo de libertad se mezcla con la necesidad de conexión profunda.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

La intuición guiará tus pasos. Semana ideal para resolver asuntos emocionales pendientes. En lo sentimental, tu sensibilidad será muy valorada y traerá acercamientos inesperados.