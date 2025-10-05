Horóscopo semanal del lunes 6 al domingo 12 de octubre 2025
Estas son las predicciones para los próximos días.
♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4
Semana de movimiento y decisiones rápidas. Podés sentir cierta presión laboral o personal, pero tu impulso te ayudará a salir adelante. Evitá discusiones innecesarias: tu energía está para construir, no para chocar.
♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5
Un tema económico o laboral será el centro de tu semana. Buen momento para ordenar cuentas, negociar o pensar en nuevas formas de generar ingresos. En lo afectivo, buscás seguridad y compromiso.
♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6
La comunicación será tu gran herramienta. Reuniones, charlas y contactos se multiplican. Una propuesta puede abrir un camino nuevo. En el amor, prestá más atención a los detalles.
♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7
La semana te pide calma: tu sensibilidad estará a flor de piel. La familia será refugio, pero también puede demandarte más de lo esperado. Momento ideal para cuidar tu interior.
♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08
Tu magnetismo se multiplica y te posiciona en lugares de liderazgo. Buen momento para entrevistas, negociaciones o presentaciones. En lo personal, un gesto tuyo genera admiración.
♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9
Semana de organización: ponés orden en tu rutina, en tus cuentas y en tus ideas. Los resultados serán visibles hacia el fin de semana. Recordá también darte un espacio de relax.
♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10
Tu vida social se activa y te abre puertas. Puede aparecer un nuevo vínculo que te sorprenda. En el trabajo, tu diplomacia logra acuerdos importantes.
♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11
La intensidad marca tu semana. Situaciones ocultas o dudas empiezan a aclararse. Vas a sentir que cerrás un ciclo y te preparás para un nuevo comienzo.
♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12
Semana expansiva: planes, viajes o proyectos a futuro te llenan de entusiasmo. Rodeate de personas que compartan tu energía positiva. En lo afectivo, la pasión se enciende.
♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01
Tu esfuerzo rinde frutos: reconocimientos laborales o logros personales llegan en estos días. Recordá que no todo es trabajo: el fin de semana será ideal para disfrutar.
♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2
Las ideas innovadoras marcan tu semana. Surgen proyectos distintos y ganas de cambiar la rutina. En lo emocional, necesitás libertad, pero también sinceridad.
♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3
Tu intuición está muy afinada. Es una semana ideal para escuchar tus corazonadas y no forzar las cosas. En lo económico, una oportunidad inesperada puede aparecer.