♈ ARIES DEL 21/3 AL 20/4

Semana de movimiento y decisiones rápidas. Podés sentir cierta presión laboral o personal, pero tu impulso te ayudará a salir adelante. Evitá discusiones innecesarias: tu energía está para construir, no para chocar.

♉ TAURO DEL 21/4 al 21/5

Un tema económico o laboral será el centro de tu semana. Buen momento para ordenar cuentas, negociar o pensar en nuevas formas de generar ingresos. En lo afectivo, buscás seguridad y compromiso.

♊ GEMINIS DEL 22/5 al 21/6

La comunicación será tu gran herramienta. Reuniones, charlas y contactos se multiplican. Una propuesta puede abrir un camino nuevo. En el amor, prestá más atención a los detalles.

♋ CÁNCER DEL 22/6 al 22/7

La semana te pide calma: tu sensibilidad estará a flor de piel. La familia será refugio, pero también puede demandarte más de lo esperado. Momento ideal para cuidar tu interior.

El horóscopo para el sábado 13 de marzo de 2021

♌ LEO DEL 23/07 AL 23/08

Tu magnetismo se multiplica y te posiciona en lugares de liderazgo. Buen momento para entrevistas, negociaciones o presentaciones. En lo personal, un gesto tuyo genera admiración.

♍ VIRGO DEL 24/8 AL 23/9

Semana de organización: ponés orden en tu rutina, en tus cuentas y en tus ideas. Los resultados serán visibles hacia el fin de semana. Recordá también darte un espacio de relax.

♎ LIBRA DEL 24/9 al 23/10

Tu vida social se activa y te abre puertas. Puede aparecer un nuevo vínculo que te sorprenda. En el trabajo, tu diplomacia logra acuerdos importantes.

♏ ESCORPIO DEL 24/10 al 23/11

La intensidad marca tu semana. Situaciones ocultas o dudas empiezan a aclararse. Vas a sentir que cerrás un ciclo y te preparás para un nuevo comienzo.

El horóscopo para el martes 6 de abril de 2021

♐ SAGITARIO DEL 24/11 AL 21/12

Semana expansiva: planes, viajes o proyectos a futuro te llenan de entusiasmo. Rodeate de personas que compartan tu energía positiva. En lo afectivo, la pasión se enciende.

♑ CAPRICORNIO DEL 22/12 AL 21/01

Tu esfuerzo rinde frutos: reconocimientos laborales o logros personales llegan en estos días. Recordá que no todo es trabajo: el fin de semana será ideal para disfrutar.

♒ ACUARIO DEL 22/1 al 21/2

Las ideas innovadoras marcan tu semana. Surgen proyectos distintos y ganas de cambiar la rutina. En lo emocional, necesitás libertad, pero también sinceridad.

♓ PISCIS DEL 22/2 AL 20/3

Tu intuición está muy afinada. Es una semana ideal para escuchar tus corazonadas y no forzar las cosas. En lo económico, una oportunidad inesperada puede aparecer.